Депутат от "Слуги народа" признался в судимости

Нардеп Андрей Богданец публично рассказал о своей судимости. Фото: facebook.com/andriy.bogdanets

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Силуга народа" Андрей Богданец публично рассказал о своей судимости.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

В заметке он вспомнил политических оппонентов, "которым ничего не остается делать, как искать сенсации там, где их нет".

Депутат считает, что события его судимости никоим образом не влияют на возможность быть депутатом. Заметил, что данный факт был известен, а не замалчивался во время избирательной кампании и не повлиял на выбор тернопольчан.

"В 2015-м даже не думал о своем возможном депутатство. Тогда добровольцем участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона особого назначения "Сич". Находясь в короткой отпуске между ротациями, наткнулся по пути на человека, который сначала провоцировал, а впоследствии едва не стал виновником аварии с нашим общим участием. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо ... В ответ один раз ударил, не рассчитав силы", - пояснил Богданец.

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