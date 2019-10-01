Депутат от "Слуги народа" показал, как доил корову

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук подоил корову. Фото: facebook.com/d.solomchuk

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук подоил корову и порассуждал о причинах повышения стоимости молока.

"В течение последнего месяца стоимость молока возросла с 9,2 грн до 12 грн. Параллельно – вырезается поголовье коров. "Мы подготовили поправки в бюджет на 2020 год, чтобы восстановить компенсации (для фермеров. – Gazeta.ua). Ждем утверждения от бюджетного комитета", - написал Соломчук на своей странице Facebook.

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448 тыс. грн взносов конфискуют у "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Гражданской позиции". Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Херсонский и Винницкий городские суды признали виновными двух физических лиц в нарушении порядка предоставления взносов. Обоим присудили штрафы с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов.