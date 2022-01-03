Депутат ОПЗЖ поздравил всех с Новым годом на фоне обращения Путина

Депутат ОПЗЖ Виталий Градинар поздравил подписчиков с наступающим Новым годом на фоне обращения президента России Владимира Путина.

Гардинар выставил пост в Facebook.

Виталий Гардинар — депутат Болградского районного совета Одесской области от ОПЗЖ.

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Мужчина сфотографировался на фоне телевизора, который показывал новогоднее обращение Путина.

Нардеп публикует на своей странице фотографии с Виктором Медведчуком, а также нецензурно отзывается о критикующих лидера ОПЗЖ. Кроме того, депутат выразил сожаление, что в Украине нельзя прививаться "Спутником V" против коронавируса.

На выборах мэра Одессы в 2020 году Гардинар поддерживал кандидатуру Николая Скорика, пророссийского кандидата, активно участвующего в ежегодных мероприятиях от "ОПЗЖ", посвященных 9 Мая.

Автор: Виталий Градинар / Facebook Депутат ОПЗЖ поздравил подписчиков с наступающим Новым годом

Нардеп от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива поздравил президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с днем рождения. Видео с приветствием опубликовал в Telegram.