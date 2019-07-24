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среда, 24 июля 2019 22:39

Депутат Оксана Юринец требует в суде пересчета голосов

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Депутат Оксана Юринец требует в суде пересчета голосов
Оксана Юринец считает, что протоколы заседаний участковых избирательных комиссий транспортировались в ОИК с нарушением требований закона

Народный депутат Оксана Юринец требует в суде пересчета голосов на некоторых участках округа №117 во Львове.

"Иск направлен в окружной административный суд. Основание для иска - нарушение процедуры при установлении результатов голосования", - сказала Юринец, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, "члены участковых комиссий привозили протоколы заседаний до окружкомов не у определенных законом пакетах, а в обычных конвертах".

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"Во время перевозки протоколов могли произойти махинации. Также предостережение вызывает и то, что на нескольких участках количество испорченных протоколов превышает 5%", - отметила Юринец.

Она не уточнила, о каком количестве избирательных участков идет речь.

По данным ЦИК в округе №117 во Львове победил кандидат от партии "Голос" Ярослав Рущишин (25,12% голосов). Самовыдвиженка Оксана Юринец заняла второе место (23,77%). Разница между ними составляет 1065 голосов.

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