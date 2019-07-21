Депутат Куприй обратился к президенту Зеленскому с призывом остановить фальсификацию выборов на Луганщине. Фото: First Truth

Народный депутат Украины Виталий Куприй обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу массовых попыток фальсификаций, давления и нарушений на избирательный процесс на 107 округе в Луганской области. На своей странице в Facebook он заявил о махинациях в окружной избирательной комиссии. Виталий Куприй попросил Президента Украины вмешаться, обратившись в ЦИК, для срочного роспуска и формирования нового состава ОИК по 107 округу для обеспечения законности избирательного процесса.

"Выборы народных депутатов Украины на Луганщине постепенно превращаются в фарс. Мы видим массовый подкуп населения деньгами и сахаром, применение грязных пиар-технологий и незаконной агитпродукции, своза сотен молодых людей спортивного телосложения для запугивания кандидатов и избирателей и тому подобное. Криминалитет рвется к власти и не останавливается ни перед чем!" - написал Виталий Куприй, передают Украинские Новости.

Он заявил, что был свидетелем тревожных событий. "В начале избирательного процесса на 107 округе штаб кандидата в народные депутаты Украины Александра Сухова решил выставить против кандидата от партии "Слуга народа" технического кандидата Олега Зеленского. Преследовалось две цели. Снизить рейтинг пропрезидентского кандидата и завести в избирательные комиссии своих членов, работа которых оплачивается криминальными деньгами. Однако во время выборов Олег Зеленский изменил свое мнение, решил не участвовать в фальсификациях и подал в Окружной избирательной комиссии представление на замену 34 членов участковых избирательных комиссий. Однако, по словам Виталия Куприя, председатель ОИК Михаил Макогон без объяснения причин доверенному лицу кандидата Зеленского в нарушение требований Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" пытался сразу же поставить на голосование вопрос об отклонении этого представления.

"Как выяснилось, причины для нарушения избирательного права кандидата на замену членов УИК отсутствуют! Председатель ОИК Михаил Макогон указал на то, что некоторые страницы ксерокопий паспортов были некачественными, или их размер не соответствовал реальным. Считаю такие замечания формальными и абсурдными. Ведь согласно поданных документов было легко установить личность человека. А секретарь ОИК даже заявила о предвзятости ОИК, ведь с самого начала избирательного процесса и до вчерашнего дня ни одно представление не рассматривалось так тщательно и все документы принимались быстро и без замечаний", - написал Виталий Куприй.

В результате, по его словам, в присутствии представителей ОБСЕ по заранее спланированному сценарию, из-за нехватки голосов, ОИК необоснованно не утвердил представление кандидата Олега Зеленского о замене 34-х членов УИК.

"Прошу Вас немедленно вмешаться в ситуацию, обратившись в ЦИК с целью роспуска ОИК 107го избирательного округа, а также правоохранительных органов (в том числе СБУ) с целью обеспечения законности избирательного процесса и соблюдения прав его участников. Зло, которое сейчас распространяется как чума на Луганщине, должно быть наказано!" - заявил Виталий Куприй.