Депутат "Голоса" заявил о готовности к детектору лжи

Представители депутата Антона Яценко не могли предлагать деньги за голоса всех членов комитета, который должен голосовать за принятие законопроекта 2047-Д про электронные площадки.
Об этом сообщил депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем интервью на Радио Свобода.
В комментарии Ярослав Железняк опроверг о подкупе со стороны Яценко однако предположил, что тот работал другими методами.
Тако Ярослав Железняк сообщил, что готов при необходимости пройти проверку на детекторе лжи.
"Наверное, ходить оппозиционным депутатам в ОП на детектор немного выглядит как-то недемократично, но, если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем. Нам-то в этом вопросе скрывать нечего", - заявил депутат.
По словам чиновника, сейчас законопроект 2047-Д находится на доработке.
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Сам документ пока не в открытом доступе. Он, по словам Ярослава Железняка, предусматривает ликвидацию так называемых "оценочных площадок" с возможностью дополнительной функции оценки имущества.
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