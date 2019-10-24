Депутат "Голоса" заявил о готовности к детектору лжи

Депутат готов к детектору лжи. Фото:ua-rating.com

Представители депутата Антона Яценко не могли предлагать деньги за голоса всех членов комитета, который должен голосовать за принятие законопроекта 2047-Д про электронные площадки.

Об этом сообщил депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем интервью на Радио Свобода.

В комментарии Ярослав Железняк опроверг о подкупе со стороны Яценко однако предположил, что тот работал другими методами.

Тако Ярослав Железняк сообщил, что готов при необходимости пройти проверку на детекторе лжи.

"Наверное, ходить оппозиционным депутатам в ОП на детектор немного выглядит как-то недемократично, но, если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем. Нам-то в этом вопросе скрывать нечего", - заявил депутат.

По словам чиновника, сейчас законопроект 2047-Д находится на доработке.

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Сам документ пока не в открытом доступе. Он, по словам Ярослава Железняка, предусматривает ликвидацию так называемых "оценочных площадок" с возможностью дополнительной функции оценки имущества.