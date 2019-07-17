Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин

Денисова в Лефортовском суде Москвы рассказала, кого могут помиловать Путин и Зеленский. Фото: LIGA.net

Уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова во время визита в Лефортовский суд в Москве обсудила помиловании заключенных Зеленским и Путиным.

Она добавила, что об украинских пленных моряках речь не идет, пишет obozrevatel.

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"Это не связанные вещи, и не связаны с нашими моряками. У нас есть 150 человек - удерживаемых лиц, граждан Украины в российских тюрьмах, а есть 35 человек, которых предоставила Москалькова - удерживаемых граждан России в исправительных учреждениях в Украине. Речь шла об этих лицах, фамилии я пока не буду разглашать ", - говорит Денисова.

Президент России Владимир Путин выступает против обмена пленных украинских моряков на главреда РИА "Новости Украины" Кирилла Вышинского. Об этом на заседании по делу Вышинского заявила уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова