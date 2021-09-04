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суббота, 04 сентября 2021 17:13

Деньги от МВФ должны быть направлены на социальную защиту граждан - Порошенко

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Деньги от МВФ должны быть направлены на социальную защиту граждан - Порошенко
Деньги от МВФ Порошенко призвал направить на выплаты военным и пенсионерам. Фото: eurosolidarity

Деньги, полученные от МВФ в качестве помощи во время пандемии должны быть направлены не на хищение, а на социальную защиту граждан - в первую очередь военных и пенсионеров.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на форуме "От фундамента государственности в Украину будущего" в Харькове.

"Средства, которые мы получили сейчас 2,7 миллиарда долларов от МВФ - это не поддержка Украины в связи с выполнением каких-то программ, это подарок. Подарок всему миру в виде 600 млрд для того, чтобы облегчить выход из кризиса. Куда направить эти деньги? Мы изучили опыт нескольких стран Европы, в том числе Польши. Мы в понедельник выходим с инициативой, которая называется "Тринадцатая пенсия", - говорит Порошенко.

"Тринадцатая пенсия пенсионерам Украины, которым вопреки закону не индексировались пенсии в связи с ростом цен. У нас же закон четко предусматривает: цены растут - пенсия должна повыситься ровно настолько же для защиты потребительского уровня пенсионера. Этого не делают. Пенсионеров сделали беднее. Поэтому все, у кого пенсия ниже средней, должны в ноябре получить тринадцатую пенсию", - объясняет Порошенко.

"Второе направление - армия. В 2018 году, когда мы завершали программу повышения денежного обеспечения военнослужащих, средняя заработная плата военнослужащих в зоне Операции Объединенных Сил на 60% была больше средней заработной платы в стране. Сейчас - на 27% меньше", - констатирует Петр Порошенко.

"Мы немедленно за счет этих средств должны повысить уровень денежного обеспечения украинских военнослужащих. Это будет настоящий почет и уважение, потому что Вооруженные силы Украины пользуются наибольшим уважением населения Украины", - отмечает пятый президент.

Порошенко также отметил, что в ВСУ пока есть значительные задержки с выплатой денежного довольствия. Лидер "Европейской Солидарности" обратился к властям с требованием немедленно погасить эти долги перед защитниками Украины.

"Европейская Солидарность"
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