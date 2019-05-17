День отставок: еще один топ-чиновник покидает кресло

Глава АП Игорь Райнин подал в отставку - СМИ. Фото: УНІАН

Глава Администрации президента Игорь Райнин написал заявление об отставке. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на источник в АП.

Указ об увольнении Райнина, как и других чиновников Администрации, подавших в отставку, обнародуют 19 мая, сказал собеседник СМИ

Райнин занимал должность главы Администрации президента с августа 2016-го.

17 мая об отставке объявил министр иностранных дел Павел Климкин, заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев и представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

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В понедельник, 20 мая, состоится торжественное заседание Верховной Рады по поводу принесения присяги на верность украинскому народу новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Инаугурацию назначили на 10:00.