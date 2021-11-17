Дело вагнеровцев: Bellingcat опубликовали расследование

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
2 Просмотров: 3564
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 2691
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 828
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1089
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 945
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 216
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 648
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1449
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1989
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 2007
Фото
Все фото
8
5
9
6
21
Девушка, встретившая Зеленского в пабе, оказалась активисткой ЗеКоманды
Девушка, встретившая Зеленского в пабе, оказалась активисткой ЗеКоманды
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
&quot;Слуга народа&quot; на Mercedes влетел под фуру
"Слуга народа" на Mercedes влетел под фуру
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Видео
Все видео
1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников
1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников
Кива, у которого забрали пистолеты, матерился в Раде
Кива, у которого забрали пистолеты, матерился в Раде
Киву лишили права на наградное оружие
Киву лишили права на наградное оружие
Нардеп сказал, что 1000 гривен за вакцинацию получат не все. Потом исправился
Нардеп сказал, что 1000 гривен за вакцинацию получат не все. Потом исправился
"Лифт" Зеленского оказался продвижением во власть "своих" – расследование
"Лифт" Зеленского оказался продвижением во власть "своих" – расследование
Интервью
1/5
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
Просмотров: 504
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
1 Просмотров: 2169
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1017
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 936
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 8217
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
17 ноября 2021
Просмотров: 27
Схуднемо потім
Маю кількох улюблених продавчинь у своєму районі. Тетяна з фермерського м'ясного магазину постійно цікавиться новинами, справами на роботі. ...
среда, 17 ноября 2021 17:18

Дело вагнеровцев: Bellingcat опубликовали расследование

  Комментировать

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала отчет по "сливу" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ППК "Вагнер".

Боевиков ППК "задержали" в Беларуси еще до того, как их должны были перехватить в украинском небе, говорится в материалах.

Отмечается, что в течение года журналисты Bellingcat с участием издания The Insider расследовали обстоятельства уникальной операции спецслужб Украины, во время которой работавшим под видом охранной компании при "Роснефти" разведчикам удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ППК "Вагнер", причастных к военным преступлениям в Украине.

Журналисты установили, что акцию провела Служба военной разведки Украины ГУР МОУ при поддержке СБУ.

"Эта спецоперация, не имеющая аналогов по своей сложности и масштабу, должна была завершиться принудительным приземлением самолета с несколькими десятками боевиков на территории Украины, однако в последний момент, когда "вагнеровцы" уже направлялись в минский аэропорт, операция была "перенесена" после встречи разведчиков с политическим руководством, закончившееся арестом наемников силами белорусского КГБ", - пишут журналисты.

Сначала собирались выманить из России четырех-пять человек на территорию Венгрии под предлогом, что для работы в новом НДК нужно пройти подготовку в специальном тренировочном лагере. Некоторые боевики прошли подготовку именно там. В Венгрии их бы задержали, экстрадировали в Украину и судили.

План операции показали политическому руководству Украины, в том числе президенту Владимиру Зеленскому в июне 2020 года. Операция была одобрена в начале июля 2020 года. Но решение отложить операцию в конце июля привело к ее эффектному провалу, отмечают журналисты. Наемников задержали в Белоруссии.

Украинские спецслужбы пытались поймать по меньшей мере 33 боевика, которые, по мнению властей, совершили серьезные преступления, воюя на стороне поддерживаемых Россией военных формирований на Донбассе.

Новость дополняется...

Накануне глава парламентской временной следственной комиссии "слуга" Марьяна Безугла объявила промежуточный вывод ВСК. В нем говорится, что президент Владимир Зеленский не отменял сделку по задержанию "вагнеровцев". Документы об их задержании якобы начали готовить только после задержания в Беларуси. Хотя два года уже собирали информацию о частных военных компаниях. Также Безугла заверила, что и у главы Офиса президента Андрея Ермака нет полномочий отдать приказ об отмене операции.

Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов одним из первых сообщил, что украинские спецслужбы более года готовили операцию по задержанию "вагнеровцев". Для этого их выманивали в Беларусь. В СБУ и Главном управлении разведки опровергли свою причастность к подготовке этой спецоперации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело вагнеровцев: Bellingcat опубликовали расследование». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
ноября

После избиения студентов началась Бархатная революция

Самое читаемое
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
 Просмотров: 64794
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
21
 2 Просмотров: 35596
&quot;Не помогли ни капуста, ни спорт&quot; - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
 Просмотров: 10098
Эксперт назвал подразделение российских войск, которое является самой большой угрозой для Украины
Эксперт назвал подразделение российских войск, которое является самой большой угрозой для Украины Просмотров: 7677
&quot;Слуга народа&quot; на Mercedes влетел под фуру
"Слуга народа" на Mercedes влетел под фуру
6
 Просмотров: 5013
Политика
Банковая повторяет ошибку регионалов, когда хочет убрать Кличко - Карасев
Банковая повторяет ошибку регионалов, когда хочет убрать Кличко - Карасев
Дела Майдана: потерпевшие могут рассчитывать на компенсации
Дела Майдана: потерпевшие могут рассчитывать на компенсации Просмотров: 27
82 нардепов лишат зарплат за прогулы - среди них Тищенко и Разумков
82 нардепов лишат зарплат за прогулы - среди них Тищенко и Разумков Просмотров: 54
"Пренебрежение мнением киевлян этой власти не простят" - Странников по поводу закона о столице
"Пренебрежение мнением киевлян этой власти не простят" - Странников по поводу закона о столице Просмотров: 72
Украина направила три десятка запросов на выдачу Януковича и его окружения
Украина направила три десятка запросов на выдачу Януковича и его окружения 1 Просмотров: 54
Больше всего комментируют
4
У партии Зеленского появился новый председатель
2
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
2
Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн
2
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
Голосов: 9198
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть