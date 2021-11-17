Дело вагнеровцев: Bellingcat опубликовали расследование

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала отчет по "сливу" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ППК "Вагнер".

Боевиков ППК "задержали" в Беларуси еще до того, как их должны были перехватить в украинском небе, говорится в материалах.

Отмечается, что в течение года журналисты Bellingcat с участием издания The Insider расследовали обстоятельства уникальной операции спецслужб Украины, во время которой работавшим под видом охранной компании при "Роснефти" разведчикам удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ППК "Вагнер", причастных к военным преступлениям в Украине.

Журналисты установили, что акцию провела Служба военной разведки Украины ГУР МОУ при поддержке СБУ.

"Эта спецоперация, не имеющая аналогов по своей сложности и масштабу, должна была завершиться принудительным приземлением самолета с несколькими десятками боевиков на территории Украины, однако в последний момент, когда "вагнеровцы" уже направлялись в минский аэропорт, операция была "перенесена" после встречи разведчиков с политическим руководством, закончившееся арестом наемников силами белорусского КГБ", - пишут журналисты.

Сначала собирались выманить из России четырех-пять человек на территорию Венгрии под предлогом, что для работы в новом НДК нужно пройти подготовку в специальном тренировочном лагере. Некоторые боевики прошли подготовку именно там. В Венгрии их бы задержали, экстрадировали в Украину и судили.

План операции показали политическому руководству Украины, в том числе президенту Владимиру Зеленскому в июне 2020 года. Операция была одобрена в начале июля 2020 года. Но решение отложить операцию в конце июля привело к ее эффектному провалу, отмечают журналисты. Наемников задержали в Белоруссии.

Украинские спецслужбы пытались поймать по меньшей мере 33 боевика, которые, по мнению властей, совершили серьезные преступления, воюя на стороне поддерживаемых Россией военных формирований на Донбассе.

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Накануне глава парламентской временной следственной комиссии "слуга" Марьяна Безугла объявила промежуточный вывод ВСК. В нем говорится, что президент Владимир Зеленский не отменял сделку по задержанию "вагнеровцев". Документы об их задержании якобы начали готовить только после задержания в Беларуси. Хотя два года уже собирали информацию о частных военных компаниях. Также Безугла заверила, что и у главы Офиса президента Андрея Ермака нет полномочий отдать приказ об отмене операции. Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов одним из первых сообщил, что украинские спецслужбы более года готовили операцию по задержанию "вагнеровцев". Для этого их выманивали в Беларусь. В СБУ и Главном управлении разведки опровергли свою причастность к подготовке этой спецоперации.