Дело Укрбуда: Гройсман получил от Микитася 75 млн грн взятки - журналист

Бутусов подчеркнул, что в НАБУ и САП подтвердили факт соответствующего решения суда и проведения обысков. Фото: "УНИАН"

НАБУ провело обыски в структурах бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана. Экс-нардеп и бывший владелец компании Укрбуд Максим Микитась дал показания о 75 млн грн взятки Гройсману.

Об этом журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.

"Укрбуд в 2017-2018 годах получила выгодные строительные подряды от правительства. Микитась передал НАБУ и САП свой телефон, документы и дал показания о госслужащих, которым он передавал взятки. Он дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, заместителя начальника экспертного центра МВД Константина Добоноса и против Гройсмана. По этим лицам начаты неотложные следственные действия", - написал он.

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Бутусов добавил, что согласно решению Высшего антикоррупционного суда от 26 ноября, в сентябре 2017 года Микитась встретился с Гройсманом и пообещал ему взятку в виде передачи нежилых помещений в жилом комплексе "Аристократы" на ул. Евгения Коновальца в Киеве. Помещения площадью около 2 тыс. кв. м оцениваются на рынке не менее чем в $2 млн. Согласно показаниям Микитася, помещения были переданы структурам Гройсмана 18 декабря в 2017 году и оформлены на предпринимателя из Винницкой области Юрия Гыжко.

Бутусов подчеркнул, что в НАБУ и САП подтвердили факт соответствующего решения суда и проведения обысков.

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Бывшего народного депутата Максима Микитася подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн. Расследование ведется с декабря 2017 года. В 2000-х его строительная компания и Нацгвардия договорились о возведении жилого комплекса на территории военной части. В обмен на 1 га земли в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 парковочных мест. Впоследствии Нацгвардия отказалась от недвижимости на Печерске в обмен на 65 квартир на окраине Киева, возле станции метро Красный хутор.