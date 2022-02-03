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четверг, 03 февраля 2022 12:09

Дело Трухина: "Европейская Солидарность" получила подписные листы и требует срочно провести заседание Рады

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"Европейская Солидарность" получила подписные листы и начинает сбор подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Она отмечает – "слуги" снова пытаются затянуть время.

В повестке дня внеочередного заседания, инициирующего "Европейской Солидарностью", – рассмотрение вопроса бездействия правоохранительных органов по фактам коррупционной составляющей в действиях народного депутата из монобольшинства Александра Трухина. "Евросолидарность" требует присутствия на заседании президента Владимира Зеленского и отчета руководителей правоохранительных органов – ОГПУ, ГБР, МВД и НАБУ.

"В присутствии Зеленского планируем обсудить преступное бездействие правоохранительных органов, их фактическую политизацию, получить ответы, кто уничтожал и скрывал материалы дела, в котором замешан депутат от правящей партии", – пишет Геращенко в Facebook.

"Мы считаем кощунством и заговариванием заявления "слуг", что они собирают внеочередное заседание на 14 февраля.

  "ЕС" начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады
"ЕС" начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады

"Напомню, тогда уже начнется сессионная неделя, а ситуация со скрытым преступлением, коррупцией и замешанными во все это руководством государства и правоохранительных органов, которые оправдывали своего коллегу еще и фактически зачищали доказательства, нуждаются в серьезном взрослом разговоре и реакции парламента", – убеждена Геращенко.

"Также мы зарегистрировали постановление об немедленной отставке министра внутренних дел, обращении к Зеленскому об отставке руководителя ДБР, назначенного с нарушениями на непрозрачном конкурсе, исключительно из-за политической лояльности Банковой", – сообщила сопредседатель фракции.

"Мы разослали на фракции письмо о создании ВСК по бездействию правоохранительных органов, с наибольшим нетерпением ждем ответа от "слуг". До сих пор все ВСК от оппозиции – то ли по "вагнеровцам", то ли по хищению ковидного фонда, – "слуги" блокировали" , – напомнила Геращенко.

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03
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