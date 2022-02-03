Дело Трухина: "Европейская Солидарность" получила подписные листы и требует срочно провести заседание Рады

"Европейская Солидарность" получила подписные листы и начинает сбор подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Она отмечает – "слуги" снова пытаются затянуть время.

В повестке дня внеочередного заседания, инициирующего "Европейской Солидарностью", – рассмотрение вопроса бездействия правоохранительных органов по фактам коррупционной составляющей в действиях народного депутата из монобольшинства Александра Трухина. "Евросолидарность" требует присутствия на заседании президента Владимира Зеленского и отчета руководителей правоохранительных органов – ОГПУ, ГБР, МВД и НАБУ.

"В присутствии Зеленского планируем обсудить преступное бездействие правоохранительных органов, их фактическую политизацию, получить ответы, кто уничтожал и скрывал материалы дела, в котором замешан депутат от правящей партии", – пишет Геращенко в Facebook.

"Мы считаем кощунством и заговариванием заявления "слуг", что они собирают внеочередное заседание на 14 февраля.

"ЕС" начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады

"Напомню, тогда уже начнется сессионная неделя, а ситуация со скрытым преступлением, коррупцией и замешанными во все это руководством государства и правоохранительных органов, которые оправдывали своего коллегу еще и фактически зачищали доказательства, нуждаются в серьезном взрослом разговоре и реакции парламента", – убеждена Геращенко.

"Также мы зарегистрировали постановление об немедленной отставке министра внутренних дел, обращении к Зеленскому об отставке руководителя ДБР, назначенного с нарушениями на непрозрачном конкурсе, исключительно из-за политической лояльности Банковой", – сообщила сопредседатель фракции.

"Мы разослали на фракции письмо о создании ВСК по бездействию правоохранительных органов, с наибольшим нетерпением ждем ответа от "слуг". До сих пор все ВСК от оппозиции – то ли по "вагнеровцам", то ли по хищению ковидного фонда, – "слуги" блокировали" , – напомнила Геращенко.