Дело Труханова: судебный процесс прервало заминирование

В Малиновском районном суде города Одессы, где проходило заседание по делу о хищении средств местного бюджета одесским городским головой Геннадием Трухановым и его сообщниками, получили сообщение о заминировании.

Председательствующий судья попросил правоохранителей сначала проверить часть здания, в котором проводят заседание, - сообщает Укринформ.

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Мэру Одессы Геннадию Труханову грозит 12 лет заключения. Такой срок просят прокуроры САП в Малиновском районном суде по делу завода "Краян". Для сообщников главы Одессы требуют от 7 до 11 лет.

Здание завода "Краян" предлагают вернуть владельцу, а 92 млн грн конфисковать в пользу Одесского горсовета, написал руководитель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Twitter.

Для заместителя Труханова Павла Вугельмана прокуроры просят 10 лет тюрьмы.

Сторона обвинения попросила по 10 лет директору департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексею Спектру, его заместителю Владимиру Родионову и директору ООО "Девелопмент Элит" - компания, продавшая горсовете "Краян", Петру Загордиенку.

Оценщице завода "Краян" Галине Богдановой прокуроры САП просят 7 лет заключения с конфискацией имущества и запретом находиться на определенных должностях.