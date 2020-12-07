Дело судьи Вовка о недостоверном декларировании закрыли

В НАБУ считали, что судья фиктивно развелся с женой, а сам в дальнейшем с ней. Фото: facebook.com/Павло Вовк

НАБУ закрыло уголовное производство по факту возможной лжи в декларации председателя ОАСКа Павла Вовка в связи с решением КСУ, которым отменена ответственность за это преступление.

Такое постановление детектив НАБУ вынес еще 12 ноября, сообщает "Слово и дело".

По версии следствия, Вовк не задекларировал дом и землю в Вите-Почтовой под Киевом, которые принадлежат его бывшей жене. В НАБУ считали, что судья фиктивно развелся с женой, а сам в дальнейшем проживал с ней и путешествовал за границу. В квартире, где якобы постоянно проживал Вовк, его почти не видели, это подтверждал и консьерж.

Также глава ОАСК "забыл" указать в декларации пользование автомобилем Audi Q7, который зарегистрирован на его тестя и доходы бывшей жены.

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27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.