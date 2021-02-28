Дело Стерненко: эксперт указал на неожиданного союзника Зеленского среди известных политиков

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
1 Просмотров: 2205
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
1 Просмотров: 594
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
4 Просмотров: 1449
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2007
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1053
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2043
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1098
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1359
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 657
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 711
Фото
Все фото
13
14
6
4
3
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
&quot;Отставка&quot; - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Протестующие объявили требование Зеленскому и пришли к Венедиктовой (обновлено)
Протестующие объявили требование Зеленскому и пришли к Венедиктовой (обновлено)
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Аваков посягает на здание Института физиологии
Аваков посягает на здание Института физиологии
Видео
Все видео
Лерос обматерил Ермака в приемной
Лерос обматерил Ермака в приемной
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
"Слуги" не объяснили, кто им оплачивает американских лоббистов за $50 тыс. в месяц
"Слуги" не объяснили, кто им оплачивает американских лоббистов за $50 тыс. в месяц
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 216
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1233
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 549
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3375
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 711
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 81
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
воскресенье, 28 февраля 2021 17:04

Дело Стерненко: эксперт указал на неожиданного союзника Зеленского среди известных политиков

1 Комментировать
Дело Стерненко: эксперт указал на неожиданного союзника Зеленского среди известных политиков
Фото: president.gov.ua

Общественные волнения, которые начались после приговора суда Сергею Стерненко, снова подорвали доверие к власти и, в частности, к президенту Владимиру Зеленскому. При этом его партия дискредитирует себя в Верховной Раде лоббистскими решениями, а Кабинет министров демонстрирует недальновидную экономическую политику. В этой ситуации главе государства необходимо искать новых союзников. Среди известных политиков таким может стать лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Такое мнение в своей публикации на Facebook высказал политический эксперт Сергей Гайдай.

Так, он перечислил основные проблемы, с которыми столкнулся президент в данный момент.

"События, связанные с делом Стерненко, резко поменяли ситуацию. Теперь сторонники Петра Алексеевича (Порошенко) и радикальные патриоты вновь консолидированы и готовы к протестам. Явно неправомерное и несправедливое решение прогнившей судебной системы, которую, кстати, "реформировал" Порошенко, снова поставило Зеленского на растяжку… У него нет сильной и компетентной команды, на которую он мог бы опереться... Власть при Зеленском и вокруг него захватили безликие представители среднего звена, клерки теневого государства, которые существовали при многих властях и президентах... Собственная фракция оказалась не надежной и переполненной группами влияния и лоббистами совсем не лояльными к президенту", - рассказывает эксперт.

По его словам, в ситуации с приговором Сергею Стерненко Юлия Тимошенко продемонстрировала политический такт и выдержку и не стала дискредитировать себя преждевременными заявлениями.

"Где же искать союзников? Осталась одна политическая фигура, которая пока занимает позицию над схваткой. Это Тимошенко с ее "Батькивщиной", - заметил он.

Также Сергей Гайдай перечислил "козыри" Тимошенко, которые могут быть полезны и для Зеленского.

"То, что ее рано списывать с политических счетов, показали недавние выборы в местные органы власти. Ее партия заняла второе после "Слуг" место по количеству мандатов в органах местного самоуправления, обойдя и партию Порошенко, и партию Медведчука. Это говорит о том, что для существенной части населения Тимошенко все еще остается сильным политическим авторитетом. Возможно, пришло время Зеленскому менять правительство и открывать третий фронт – фронт экономических преобразований и изменения уровня жизни. Кто как не Тимошенко знает, где зарыты ресурсы украинской энергетики? Возможно, именно Тимошенко сумеет расправиться с олигархатом и монопольными схемами в тарифной политике… В отличии от серой массы государственных функционеров, которая сегодня окружает Зеленского, Тимошенко умеет брать на себя ответственность. Распускать Раду Зеленскому не выгодно... А вот сменить правительство и найти в Раде союзников, возможно стоит. И новое правительство должно быть не просто назначено из лояльных к нему людей. Оно должно быть коалиционным. В Раде такую коалицию "Слуги народа" могут создать только с "Батькивщиной" и возможно "Голосом", - заметил Сергей Гайдай.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело Стерненко: эксперт указал на неожиданного союзника Зеленского среди известных политиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Застрелили шведского премьера

В Польше издали обращение к украинцам

Состоялась первая военная операция НАТО

Впервые за почти 600 лет Папа отрекся от престола

Самое читаемое
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
5
 Просмотров: 21987
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
5
 Просмотров: 8946
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая Просмотров: 6931
&quot;Северный поток-2&quot;: в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства
"Северный поток-2": в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства 1 Просмотров: 5184
Гороскоп на 28 февраля: кто разбогатеет и станет популярным
Гороскоп на 28 февраля: кто разбогатеет и станет популярным
 Просмотров: 3483
Политика
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов 1 Просмотров: 1008
Украина работает над тем, чтобы Байден принял участие в саммите Крымской платформы
Украина работает над тем, чтобы Байден принял участие в саммите Крымской платформы Просмотров: 162
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
13
 4 Просмотров: 1449
Зеленский чаще всего общается с США - инфографика
Зеленский чаще всего общается с США - инфографика 2 Просмотров: 621
В НАТО надо двигаться как можно быстрее - Маркарова
В НАТО надо двигаться как можно быстрее - Маркарова 1 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
6
Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму
5
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
4
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
3
В Польше издали обращение к украинцам
3
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Голосов: 5892
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть