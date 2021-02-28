Дело Стерненко: эксперт указал на неожиданного союзника Зеленского среди известных политиков

Фото: president.gov.ua

Общественные волнения, которые начались после приговора суда Сергею Стерненко, снова подорвали доверие к власти и, в частности, к президенту Владимиру Зеленскому. При этом его партия дискредитирует себя в Верховной Раде лоббистскими решениями, а Кабинет министров демонстрирует недальновидную экономическую политику. В этой ситуации главе государства необходимо искать новых союзников. Среди известных политиков таким может стать лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Такое мнение в своей публикации на Facebook высказал политический эксперт Сергей Гайдай.

Так, он перечислил основные проблемы, с которыми столкнулся президент в данный момент.

"События, связанные с делом Стерненко, резко поменяли ситуацию. Теперь сторонники Петра Алексеевича (Порошенко) и радикальные патриоты вновь консолидированы и готовы к протестам. Явно неправомерное и несправедливое решение прогнившей судебной системы, которую, кстати, "реформировал" Порошенко, снова поставило Зеленского на растяжку… У него нет сильной и компетентной команды, на которую он мог бы опереться... Власть при Зеленском и вокруг него захватили безликие представители среднего звена, клерки теневого государства, которые существовали при многих властях и президентах... Собственная фракция оказалась не надежной и переполненной группами влияния и лоббистами совсем не лояльными к президенту", - рассказывает эксперт.

По его словам, в ситуации с приговором Сергею Стерненко Юлия Тимошенко продемонстрировала политический такт и выдержку и не стала дискредитировать себя преждевременными заявлениями.

"Где же искать союзников? Осталась одна политическая фигура, которая пока занимает позицию над схваткой. Это Тимошенко с ее "Батькивщиной", - заметил он.

Также Сергей Гайдай перечислил "козыри" Тимошенко, которые могут быть полезны и для Зеленского.

"То, что ее рано списывать с политических счетов, показали недавние выборы в местные органы власти. Ее партия заняла второе после "Слуг" место по количеству мандатов в органах местного самоуправления, обойдя и партию Порошенко, и партию Медведчука. Это говорит о том, что для существенной части населения Тимошенко все еще остается сильным политическим авторитетом. Возможно, пришло время Зеленскому менять правительство и открывать третий фронт – фронт экономических преобразований и изменения уровня жизни. Кто как не Тимошенко знает, где зарыты ресурсы украинской энергетики? Возможно, именно Тимошенко сумеет расправиться с олигархатом и монопольными схемами в тарифной политике… В отличии от серой массы государственных функционеров, которая сегодня окружает Зеленского, Тимошенко умеет брать на себя ответственность. Распускать Раду Зеленскому не выгодно... А вот сменить правительство и найти в Раде союзников, возможно стоит. И новое правительство должно быть не просто назначено из лояльных к нему людей. Оно должно быть коалиционным. В Раде такую коалицию "Слуги народа" могут создать только с "Батькивщиной" и возможно "Голосом", - заметил Сергей Гайдай.