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вторник, 05 января 2021 05:51

Дело Шеремета: белорусский силовик, который передал аудиозаписи заказа убийства журналиста, готов дать показания украинской прокуратуре

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Дело Шеремета: белорусский силовик, который передал аудиозаписи заказа убийства журналиста, готов дать показания украинской прокуратуре
Дело Шеремета быстро раскручивается. Фото: РБК

Экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который передал украинской полиции аудиозаписи, где якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранения политических оппонентов, в частности, журналиста Павла Шеремета, готов прилететь в Киев и свидетельствовать в Офисе генпрокурора.

Мужчина рассказал, что сейчас находится в одной из стран Евросоюза, а в декабре передал аудиозаписи украинским силовым ведомствам, он сообщил "Общественному".

Официального допроса украинскими правоохранителями не было, но 4 января с ним связывались спецслужбы.

"Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Офисе генпрокурора Украины. Также я сказал, что показания будет готов предоставить бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза", - рассказал мужчина.

"Сейчас очень плохая ситуация с ковидом, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. Когда будет такая необходимость, будут ли какие-то факты, я конечно буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания - я готов", - рассказывает Макар.

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Напомним, в сети опубликовали записи разговоров, которые состоялись 2012 года. На них самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и Комитет государственной безопасности Беларуси планировали убийства политических оппонентов, в частности журналиста Павла Шеремета.

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