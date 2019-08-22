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Дело "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов — эксперты

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Дело &quot;Роттердам+&quot; основано на непонимании экономических законов — эксперты
Енергоексперты говорят, что дело НАБУ по "Роттердам +" не имеет судебной перспективы. Фото: ТСН

Дело НАБУ по "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов и не имеет судебной перспективы. Об этом заявили энергоэксперты в комментариях журналисту.

"Я не вижу никакой судебной перспективы этого дела, поскольку даже не знаю, на чем оно основано. А основано оно на ложных предпосылках и на непонимании экономических законов. То есть, экономической основы там нет, я не вижу, во всяком случае, где можно найти эту основу, — заявил директор энергетических проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Президент ОС "Первая энергетическая ассоциация Украины" Василий Котко отметил, что введение формульного ценообразования было абсолютно экономически оправдано в условиях дефицита в Украине угля, связанного с оккупацией Россией части Донбасса.

"Ориентация на европейские хабы в тех условиях, в которых работал наш рынок в 2017-2018 годах, и ориентация на европейские хабы, учитывая дефицитность угля, которая у нас произошла потому, что отрезали антрациты, — была абсолютно экономически оправданной. И вообще отвечала законам экономики", — заявил Котко.

Напомним: ранее аргументы НАБУ раскритиковал политолог Кирилл Сазонов, завив, что детективы НАБУ, ведущие дело "Роттердам+", не понимают разницы между фактическим импортом угля и ценовым индексом, и два года искали в Украине уголь из Роттердама, который не планировали оттуда завозить.

Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков высказал мнение, что введение формулы "Роттердам+" позволило забыть о веерных отключениях электроэнергии в стране и ручном регулировании цен на уголь.

Лидер же Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что введение "Роттердам+" позволило преодолеть кризис в энергетике, а государственные шахты с момента принятия формулы получили дополнительно более 10 млрд гривен.

Обозреватель
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