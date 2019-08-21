Дело "Роттердам+" может не дойти до суда - Москаль

Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль считает, что дело "Роттердам+" не имеет абсолютно никаких перспектив. Фото: 5 канал

Дело "Роттердам+" не имеет судебной перспективы и рассыплется, если когда-то дойдет до суда.

Об этом заявил экс-глава Закарпатской облгосадминистрации и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль в комментарии журналисту.

"Оно в любом суде рассыплется, если оно когда-то дойдет до суда. Я не вижу перспектив абсолютно никаких", - заявил Москаль.

Он также не исключил возникновение в стране угольного дефицита, что может привести к кризису в энергетике, через нынешнее давление правоохранителей на энергопредприятия.

Напомним, ранее заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий заявил, что дело НАБУ по "Роттердам+" не имеет судебной перспективы, ведь суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на которой она основана, является международной практикой. Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков считает, что дело НАБУ по "Роттердам+" может привести к возвращению кризисной ситуации в энергетике трехлетней давности, поскольку уже сейчас запасы топлива на складах значительно меньше необходимых объемов.