Дело "Роттердам +": суд заочно арестовал двух фигурантов

В деле и "Роттердам +" заочно арестовали двух фигурантов. Фото - facebook.com/sap.gov.ua

Фигурантов дела "Роттердам +" Дмитрия Вовка и Владимира Бутовского заочно арестовали. Такое решение вынесла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 11 ноября.

Вовк - бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Бутовский - заместитель начальника управления энергорынка НКРЕКП.

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"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционные жалобы прокурора САП и выбрала для бывших председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных, и заместителя начальника управления энергорынка НКРЕКП меры пресечения в виде содержания под стражей ", - говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Таким образом, апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции, которыми было отказано прокурорам САП и детективам НАБУ в удовлетворении ходатайств об избрании указанным лицам мер в виде содержания под стражей в связи с международным розыском.

18 сентября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда позволила заочно задержать для привода в суд фигуранта дела "Роттердам +", экс-заместитель начальника отдела управления энергорынка НКРЕКУ Бутовского. 14 августа, был объявлен в розыск. 21 августа суд отказался его арестовать. В розыск также объявлено другой фигурант - экс-глава НКРЕКУ Дмитрий Вовк. Всего по делу о подозревают шесть человек.