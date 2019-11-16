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суббота, 16 ноября 2019 10:18

Дело против Фирташа закрыли изза "абстрактности обвинений"

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Дело против Фирташа закрыли изза &quot;абстрактности обвинений&quot;
LIGA.net

В Испании закрыто уголовное дело против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на El Espanol. Судья Игнасио Санчес объявил, что признаки преступления не найдены, а дело основывалось исключительно на подозрениях без весомых доказательств.

Закрыть дело ранее потребовала защита Фирташа. Она ссылалась на решение одного из австрийских судов, который отказал в экстрадиции бизнесмена в Испанию. По данным защиты, Австрия отказала в выдаче Фирташа из-за "абстрактности обвинений" испанской стороны.

Дмитрий Фирташ был арестован в марте 2014 в Австрии, где он проживает. Арест был произведен по запросу властей США. Его обвиняют в даче взятки для получения разрешения на добычу титана в Индии.

Позднее Фирташ вышел под залог, но в феврале 2018 года был вновь арестован. В настоящий момент одному из самых богатых граждан Украины угрожает экстрадиция в США, ранее ее одобрил министр юстиции Австрии. Адвокаты бизнесмена требуют пересмотра дела.

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