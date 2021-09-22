Дело Приватбанка: Порошенко и Гонтарева выиграли Лондонский суд у Суркиса

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Лондонский суд отказал в иске братьев Суркисов против Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой по делу Приватбанка - об этом сообщил адвокат Илья Новиков. Таким образом провалилась попытка скомпрометировать национализацию Приватбанка и взыскать с государства Украина 350 млн долларов - отмечают адвокаты.

"Сегодня вышло решение Лондонского суда, которым полностью отказано Игорю Суркису и группе компаний, принадлежащих его семье, в иске о национализации Приватбанка. Иск на сумму более 350 млн долларов. Были заявлены претензии к пятому президенту Украины Петру Порошенко и бывшей главе Нацбанка Гонтаревой. Эти претензии суд признал несостоятельными ", - сообщил Илья Новиков.

Он также отметил, что сотрудники украинского МИД пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить 350 млн долларов плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины. Формально говоря, отказ от иммунитета имеет последствия, государство полностью принимает в иностранном суде на себя ответственность за действия конкретных должностных лиц", - пояснил Илья Новиков.

"Это письмо было подписано паном Лукьяновым, который был исполняющим обязанности государственного секретаря МИД. Это достаточно скандальная ситуация. Трудности перевода осложнялись тем, что государственный секретарь английском может переводиться как secretary of state, и понятно, что в восприятии английских юристов это что-то вроде госсекретаря США. То есть если бы у истцов вышел этот трюк с этим письмом и с этим двусмысленным переводом, действительно у суда могло бы показаться, что действительно министр иностранных дел Украины или какой-то чиновник с похожей должностью заявил об отказе от иммунитета. Суд, к счастью, разобрался во всем этом. Это вопрос снят", - отмечает Новиков.

"Провалилась попытка скомпрометировать прежде всего национализацию Приватбанка и все, что с этим связано. И провалилась попытка взыскать с государства Украина колоссальные средства - порядка 350 млн долларов ", - отмечает адвокат Головань.

"Нас очень интересует попытка украинских чиновников, в частности чиновников МИД помочь Суркису и его компаниям в этой попытке, в этом покушении, в этой сделке. Я думаю, что НАБУ и СБУ имеют все основания, - это официальный документ, решение суда Соединенного Королевства, - начать досудебное расследование по поводу того, каким образом, кто занимался и кто ответственен за это покушение, за попытку ввести в заблуждение Британский суд и создать условия для избавления Украины суверенного иммунитета в этом суде", - отмечает Головань.

"Попытка неудачная. Но она неудачная благодаря активной и профессиональной позиции юристов, представлявших интересы Порошенко и Гонтаревой в английском суде, а также профессионализма британского суда. Но я убежден, что ответственные за это чиновники и те, кто руководил их действиями, должны быть привлечены к ответственности за эту историю", - считает адвокат.

"Следствием непосредственно для Суркиса является то, что ему придется обсуждать вопрос по компенсации судебных издержек. Согласно английскому праву этот вопрос обсуждается отдельно, он не решается автоматически и в день вынесения решения. На данный момент эти расходы составляют уже более 2 миллионов долларов", - отметил Илья Новиков.

"Мы не будем давать однозначные интерпретации того, чего Суркис хотел достичь - хотел он только получить денежную компенсацию. Или речь шла о том, чтобы повлиять на рассмотрение в украинских судах иска по тому же предмету, о том, как была проведена национализация Приватбанка и какое место в ней занимал Суркис и его компания. Но так или иначе, которая из этих линий ни была приоритетной для истца - там задействованы и деньги, и решения, касающиеся интересов бывшего владельца Приватбанка Коломойского", - напомнил Новиков.

"Тем не менее мы констатируем - что на сегодняшний день обе эти стратегические линии прекращены. Решение, которое произошло, авторитетное, предельно подробное, предельно конкретное. Мы обязательно опубликуем его перевод и у вас будет возможность в этом убедиться подробно", - резюмирует Илья Новиков.