Дело по формуле "Роттердам+" не имеет никакой юридической перспективы - эксперт

Дело НАБУ по формуле "Роттердам+" не имеет никакой юридической перспективы, активность Бюро вызвана изменением политической конъюнктуры.

Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, комментируя задержание детективами НАБУ руководителя ГП "Оператор рынка" и объявления подозрений лицам по так называемому делу "Роттердам+".

Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец прокомментировал задержание детективами НАБУ руководителя ГП "Оператор рынка"

"Никакой юридической перспективы это дело не имеет - оно используется исключительно для политического давления на корпорацию ДТЭК и ее акционера, как бы непопулярно этот тезис не звучал. Но мы должны научиться жить в правовом государстве и уважать право и решения судов. Иначе постоянно будем зависеть от политической конъюнктуры и никогда не сможем защитить свои собственные права", - написал Трохимец.

Эксперт напомнил, что решение отраслевого регулятора, которым был введен в действие формульный подход к ценообразованию на энергетический уголь, уже безуспешно пытались обжаловать в судебных инстанциях.

"Решение НКРЭКУ, которым вводилась формула ценообразования на энергетический уголь, известная под названием "Роттердам+" уже обжаловалось в суде административной юрисдикции. Дважды. В 2016 и в 2018 году. Оба раза это делал сегодняшний представитель президента Андрей Герус. Оба раза безуспешно... Суд не нашел ни нарушений в действиях НКРЭКУ и ее должностных лиц, ни нарушений по самой сути принятого решения (самой формулы) и порядка принятия этого решения. Проще говоря, суд признал формулу "Роттердам+" законной", - написал Трохимец.

Однако, несмотря на решение суда, противники введения формулы, в частности нынешний представитель президента в правительстве Андрей Герус, продолжали называть его незаконным и пытались дискредитировать в информационном поле.

"В информационную поддержку дискредитации формулы, должностных лиц НКРЭКУ, энергетической корпорации ДТЭК, а также ее менеджеров и акционера были вложены значительные финансовые и медийные ресурсы. И явно ресурсы не Геруса, потому что у него вряд ли они есть. В результате такой массированной информационной атаки, создалось стойкое общественное мнение, что "Роттердам+" является коррупционной формулой, а члены НКРЭКУ и руководство ДТЭК - коррупционеры. Хотя никакого юридического факта в подтверждение этого нет", - подчеркнул Трохимец.

По мнению эксперта, нынешняя активность НАБУ в расследовании дела "Роттердам+" вызвана исключительно изменением политической конъюнктуры и не имеет никакого отношения к правоохранительной деятельности.

"И вот сегодня, когда в стране изменилась власть, и бенефициары вышеуказанной дискредитации получили уже реальную власть, правоохранительные органы, пытаясь выслужиться перед новыми хозяевами, вдруг стали проявлять большую активность в "расследовании" дела "Роттердам+". Это называется политическая конъюнктура. И никакого отношения к правоохранительной деятельности такая активность не имеет", - написал Трохимец.

Напомним, 3 марта 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление №289, в которой утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 года в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилась.