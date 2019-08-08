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Дело по формуле "Роттердам+" не имеет никакой юридической перспективы - эксперт

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Дело НАБУ по формуле "Роттердам+" не имеет никакой юридической перспективы, активность Бюро вызвана изменением политической конъюнктуры.

Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, комментируя задержание детективами НАБУ руководителя ГП "Оператор рынка" и объявления подозрений лицам по так называемому делу "Роттердам+".

  Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец прокомментировал задержание детективами НАБУ руководителя ГП "Оператор рынка"
Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец прокомментировал задержание детективами НАБУ руководителя ГП "Оператор рынка"

"Никакой юридической перспективы это дело не имеет - оно используется исключительно для политического давления на корпорацию ДТЭК и ее акционера, как бы непопулярно этот тезис не звучал. Но мы должны научиться жить в правовом государстве и уважать право и решения судов. Иначе постоянно будем зависеть от политической конъюнктуры и никогда не сможем защитить свои собственные права", - написал Трохимец.

Эксперт напомнил, что решение отраслевого регулятора, которым был введен в действие формульный подход к ценообразованию на энергетический уголь, уже безуспешно пытались обжаловать в судебных инстанциях.

"Решение НКРЭКУ, которым вводилась формула ценообразования на энергетический уголь, известная под названием "Роттердам+" уже обжаловалось в суде административной юрисдикции. Дважды. В 2016 и в 2018 году. Оба раза это делал сегодняшний представитель президента Андрей Герус. Оба раза безуспешно... Суд не нашел ни нарушений в действиях НКРЭКУ и ее должностных лиц, ни нарушений по самой сути принятого решения (самой формулы) и порядка принятия этого решения. Проще говоря, суд признал формулу "Роттердам+" законной", - написал Трохимец.

Однако, несмотря на решение суда, противники введения формулы, в частности нынешний представитель президента в правительстве Андрей Герус, продолжали называть его незаконным и пытались дискредитировать в информационном поле.

"В информационную поддержку дискредитации формулы, должностных лиц НКРЭКУ, энергетической корпорации ДТЭК, а также ее менеджеров и акционера были вложены значительные финансовые и медийные ресурсы. И явно ресурсы не Геруса, потому что у него вряд ли они есть. В результате такой массированной информационной атаки, создалось стойкое общественное мнение, что "Роттердам+" является коррупционной формулой, а члены НКРЭКУ и руководство ДТЭК - коррупционеры. Хотя никакого юридического факта в подтверждение этого нет", - подчеркнул Трохимец.

По мнению эксперта, нынешняя активность НАБУ в расследовании дела "Роттердам+" вызвана исключительно изменением политической конъюнктуры и не имеет никакого отношения к правоохранительной деятельности.

"И вот сегодня, когда в стране изменилась власть, и бенефициары вышеуказанной дискредитации получили уже реальную власть, правоохранительные органы, пытаясь выслужиться перед новыми хозяевами, вдруг стали проявлять большую активность в "расследовании" дела "Роттердам+". Это называется политическая конъюнктура. И никакого отношения к правоохранительной деятельности такая активность не имеет", - написал Трохимец.

Напомним, 3 марта 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление №289, в которой утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 года в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилась.

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