"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А о незаконном обогащении проголосовал за один день" - бывший судья КСУ

27 февраля будет 4 месяца с тех пор, как Конституционный суд Украины признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций, отменил уголовную ответственность за их подделку, лишил полномочий Нацагентство по предупреждению коррупции. Президент Владимир Зеленский назвал решение "ничтожным" и призвал распустить действующий состав судей КСУ. Отмена уголовной статьи за ложь в декларациях обнулила до сотни дела о скрытых состояниях. В начале декабря Верховная Рада вернула уголовную ответственность, но значительно смягчила ее.

О результатах конституционного кризиса для страны и власти Зеленского Gazeta.ua говорит 51-летний Станислав Шевчук, юрист, бывший председатель Конституционного суда.

Автор: УНИАН Станислав Шевчук родился в Харькове. Окончил Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого». Работал научным консультантом судьи Конституционного Суда Украины. Возглавлял Центр европейского и сравнительного права при Министерстве юстиции Украины. Был профессором кафедры публичного права Международного Соломонова университета, с 2009 года - профессор кафедры общетеоретических и государственно-правовых наук Национального университета «Киево-Могилянская Академия». Член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины. В течение 2009 -2012 годов работал судьей Европейского Суда по правам человека в Страсбурге как представитель Украины. С марта 2014 года - судьей Конституционного Суда Украины. В феврале 2018 был избран председателем КСУ. Освобожден от должности 14 мая 2019. Заявил о антиконституционный переворот. Внесен в санкционного списка РФ

Оцените решение КСУ, которым фактически перечеркнули антикоррупционную реформу.

Решения, которые были приняты под именем Конституционного суда, это не решения, а как говорят в определенных кругах - предъява. Впервые в истории повестку дня меняли за день до голосования, материалы раздавали вечером перед ним. Хотя по регламенту КС должно быть 3 дня минимум. Судьи голосовали без учета позиции коллег, находящихся в меньшинстве, - потому что очень спешили. Хочу напомнить: дело о люстрации суд рассматривает 5 лет, составлено 30 проектов решений, проведено 45 заседаний. А здесь - 1 проект, 1 заседание, 1 день. Это указывает на предвзятость.

Отменить ответственность за незаконное обогащение и спецконфискацию планировали в следующий раз. Председателя суда Александра Тупицкого назначили торпедой для атаки на Владимира Зеленского - чтобы ограничить президентское влияние и разрушить отношения с Западом.

Впервые повестку дня меняли за день до голосования

К тому же решение от 27 октября не было первым. Сначала приняли по директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику - в августе прошлого года его назначение признали неконституционным. 5 лет проработала человек, и вдруг - "неконституционно". Почему? Потому что НАБУ взялось за расследование уголовного дела в отношении "пленок ОАСК" (председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка обвиняют в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. 17 июля 2020 НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать". Павел Вовк назвал эти записи сфальсифицированными. - Gazeta.ua) и начало вызывать судей на допросы.



В обществе популярно мнение, что независимость превратила представителей судебной власти в мафию. Кому подотчетен и подчиняется КСУ?

Никому не подотчетен. В цивилизованном обществе так и должно быть: выше Конституционного суда только Конституция и Бог. Но на самом деле сейчас КСУ идет против Основного закона, отрицая курс Украины на Европейский Союз и НАТО - с февраля 2019 он закреплен в Конституции. Автор: УНІАН Станислав Шевчук: "Сейчас КСУ идет против Основного закона, отрицая курс Украины на Европейский Союз и НАТО - с февраля 2019 он закреплен в Конституции"

В конце прошлого года Владимир Зеленский отстранил от должности на 2 месяца председателя КСУ в связи с подозрением. Судьи считают, он превысил полномочия. "Указ президента Украины является ничтожным" - это и другие громкие заявления есть на сайте суда. Является ли такая позиция юридически мотивированной?

Такие утверждения могут привести к уничтожению государства. Указ Президента действует, его надо выполнять. Зеленский имел право для такого решения, процедуры соблюдены. Отстранение - это мера предосторожности, нужно, чтобы четвертый человек в государстве, которым является председатель КС, не влиял на следствие с целью избежания наказания.

А заявления, о которых вы говорите, сделали не судьи. Это позиция анонимов из правового департамента суда или из отдела коммуникаций. Сайт КСУ в последнее время выглядит странно. Это, наверное, единственный в мире суд, на сайте которого можно найти ваучер туристической фирмы об отдыхе руководителя и рассказы об интригах. Может, будет еще фото с катания на лыжах или отдыха в бане.

На сайте Конституционного суда можно найти рассказы об отдыхе руководителя

Но это не позиция судей. Их хотели собрать 5 января и провернуть "двоходовку": чтобы они повторили от себя то, что вывешено на сайте, а затем провести большую палату под председательством Тупицкого - показать, что указы президента игнорируются, потому что отстраненный председатель продолжает руководить. Но судьи не поддержали - попросили председателя пока не приходить. Он поехал отдыхать в Дубай, затем попытался попасть на работу в КСУ, рассказывал о зеленых человечках (имел в виду сотрудников Управления государственной охраны Украины. - Gazeta.ua). Но я увидел у КСУ только одного такого - который пытался попасть в здание в зеленой лыжной куртке Bogner за 100 тысяч гривен. Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы распространяются на всех, и в том числе на судей. А Тупицкого в ГБР подозревают по статьям уголовного кодекса. О событиях, связанных с присвоением имущества в Донецкой области - Зуевского энергомеханического завода. Следствие считает, что он ввел в заблуждение суд по делу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и пытался подкупить свидетеля.

Отстраненный голова не признает подозрения. Однако были сообщения не об одном, а о нескольких делах. По одному вы имеете статус потерпевшего. Расскажите, в чем его суть?

Это дело о вмешательстве в деятельность государственного деятеля. Речь идет о мятеже, который состоялся для смещения меня с должности. Сняли с помощью специфических мер из арсенала "донецкой мафии", по фальшивым обвинениям (в постановлении КСУ говорится о пренебрежении обязанностями и политизации деятельности суда. - Gazeta.ua).

Еще есть дело о приобретении Тупицким земли в оккупированном Крыму по российскому законодательству. Есть дело о самовольном присвоении властных полномочий - уже после отстранения Тупицкий отправил себя в отпуск как председателя, а потом подписывал бумаги.

Наконец, есть дело, которое расследует НАБУ - по "пленкам ОАСК". На записях есть весь механизм мятежа. В том числе - по моему увольнению. Автор: УНИАН Станислав Шевчук: "Решение КСУ от 27 октября не было первым. Сначала приняли по директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику - в августе прошлого года его назначение признали неконституционным. Пять лет проработал человек, и вдруг - «неконституционно». Почему? Потому что НАБУ взялось за расследование уголовного дела в отношении «пленок ОАСК» "

Возможно, что за снос антикоррупционной реформы кто-то в КСУ получил деньги?

Интересный отдых Тупицкого в Дубае. Это оффшорная зона. И не все из тех, с кем встречался отстраненный председатель КСУ в Арабских Эмиратах, попали на опубликованные фото из отпуска. В то время там было много бизнесменов из Киева и Москвы. На мой взгляд, состоялись переговоры на тему "Как жить дальше".

Последние дерзкие шаги свидетельствуют, что были получены определенные гарантии и прикрытие. Влияние оказывают круги, которые заинтересованы, чтобы наша страна была слабой, не состоялась как государство.

В Дубае состоялись переговоры на тему "Как жить дальше"

Если состав КСУ останется нынешним, может ли он изменить внешний курс Украины?

Юридически изменить курс Украины в НАТО и ЕС невозможно. Но де-факто поломать можно.

На следующий день после решения относительно недостоверного декларирования быть принято о Фонде гарантирования вкладов. Это позволило бы вернуть средства владельцам учреждений, прекратившим существование во время "банкопада". За счет наших с вами налогов должны были получить деньги владельцы национализированного Приватбанка. При таких условиях Украину воспринимали бы как государство, с которым не о чем договариваться. Ведь борьба с коррупцией является главным условием получения финансовой помощи. Может КСУ теоретически вернуть на должность Виктора Януковича?

Полномочия КСУ огромны. Принцип заказных судебных решений таков: достаточно найти что-то, на что можно сослаться.

Какие последствия будет иметь конституционный кризис?

Он возник из-за последних трех решений, заказчиков которых устанавливают следственные органы. Вся страна оказалась в заложниках у представителей "школы юристов имени Януковича". Долги платят слабаки, подставить кого-то - доблесть. Таковы правила той школы. Но конституционный кризис не будет продолжительным. Он должен пойти на пользу. Судейские корпорации, телефонное право - уйдут в прошлое. Автор: Виктория МАТОЛА/LB.ua Станислав Шевчук: "Решения, которые были приняты под именем Конституционного суда, это - не решение, а как говорят в определенных кругах - предъява. Впервые в истории повестку дня меняли за день до голосования, материалы раздавали вечером перед ним "

Как избежать повторения этой ситуации, чтобы реформы не могли сводить на нет?

Сейчас 3 ветви власти назначают судей КСУ. И, конечно же, назначаются те, кто будет выполнять пожелания. Надо создать открытый конкурсный отбор для судей. Единую конкурсную комиссию с привлечением авторитетных ученых и международных экспертов. Есть положительный опыт. При президентстве Порошенко судей КСУ Сергея Головатого и Василия Лемака выбрала конкурсная комиссия под руководством почетного президента Венецианской комиссии Анны Сухоцкой.

Завершить уголовные дела, о которых говорилось выше. КСУ - коллективный орган, но у каждого коллективного действия есть заказчики и исполнители. Установлением заказчиков занимается Государственное бюро расследований. Но должны отвечать и судьи, которые принимали.

Провести реформу Конституционного суда.

Долги платят слабаки. Таковы правила "школы юристов имени Януковича"

Может, пора урезать их полномочия?

Я против внесения изменений в Конституцию, за редкими исключениями. Но если ничего не менять, после каждого следующего решения Конституционного суда придется созвать СНБО.

Какое на Западе наказание за несоответствие доходов судей роскошному образу жизни?

В Америке существует всеобщее декларирование и наказание за неуплату налогов. Налоговая видит несоответствие доходов расходам, жестко реагирует. А если, например, судья Верховного суда поедет на люксовый отдых и будет ходить там по пляжу с криминальным авторитетом, это уничтожит его репутацию. Сам уйдет в отставку, если попадет в такой фоторепортаж.