Дело Нацкорпуса: активисты пришли под Шевченковский райсуд

В Шевченковском районном суде Киева выбирают меру пресечения представителям "Национального корпуса".
Их подозревают в рэкете и создании организованной преступной группировки.
Под суд пришли активисты Нацкорпуса. Присутствовал лидер партии Андрей Билецкий.
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Члены "Национального корпуса" вывесили баннер "Свободу патриотам".
Здание суда охраняли усиленные отряды Нацгвардии.
5 августа по подозрению в вымогательстве, противодействии законной хозяйственной деятельности, создании и участии в преступной организации в Харьковской области задержали семерых человек, включая вероятных организаторов. Среди фигурантов есть правоохранители и участники боевых действий. По данным правоохранителей, в схеме участвовали около 50 человек. В Нацкорпусе обыски в харьковской ячейке организации назвали "политическим преследованием".
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