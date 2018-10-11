Дело Добкина передали в суд

Бывший "регионал" Михаил Добкин фигурирует в деле о хищении земли стоимостью 240 млн грн. Фото: Facebook

Генеральная прокуратура направила в суд дело против народного депутата из "Оппоблока" Михаила Добкина. Об этом cообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Сегодня в суд направлено обвинительное заключение в очередном, уже третьем за 2018 год, уголовном производстве по хищению более 75 гектаров земли, стоимостью более 240 миллионов гривен", - написала Сарган.

"Схема" действовала в 2008-2010 годах, когда Добкин был мэром Харькова.

Харьковские чиновники в октябре-декабре 2008-го якобы нуждались в улучшении жилищных условий и способствовали завладению правом на землю третьим лицам. Сейчас на земельные участки наложен арест.

Чиновникам грозит наказание - лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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В июле генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следователи завершили расследование дела Михаила Добкина.