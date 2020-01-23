Делам Труба: журналисты получили доказательства подлинности голоса экс-директора ГБР на скандальных пленках

Журналисты "WATCHDOGS.Расследование" получили неопровержимые доказательства подлинности пленок, на которых фигурирует экс-директор ГБР Роман Труба, заказав экспертизу за рубежом.

Итак, все по порядку.

"Пленки Трубы" взорвали информационное пространство несколько месяцев назад. Директор Государственного бюро расследований на тех записях наговорил на несколько уголовных дел. Он раздавал указания, не имел права раздавать, докладывал о ходе расследований людям, которым не вправе докладывать. Но до сих пор оставался один большой вопрос - настоящие ли эти записи?

"Они были опубликованы в анонимном телеграмм-канале, достоверность источника проверить невозможно. И поэтому мы, как добросовестные журналисты долгое время вынуждены были пользоваться формулировкой" голос, похожий на голос директора ГБР ". Как бы это ни было неуклюже, но это было юридически правильно ", - говорит журналист-расследователь Илья Лукаш.

"Какие ваши доказательства?" - это же классическая отмазка. Но теперь наконец эти доказательства у нас есть. Нам удалось получить юридически значимое подтверждение подлинности записей, опубликованных телеграмм-каналом "Трубу прорвало", - отмечает тоже журналист-расследователь Вячеслав Касим.

Когда Роман Труба отчитывался перед журналистами 9-го октября 2019 года, он не знал, что запись именно этого брифинга станет источником данных для биометрического анализа голоса директора ГБР. До скандала с "прослушкой" оставалось больше месяца.

Телеграмм канал "Трубу прорвало" был создан 19 ноября. Неизвестные авторы опубликовали первые десять файлов с записями из кабинета Трубы. Впоследствии, в течение декабря-января публикации продолжились. Всего на сегодня обнародовано двадцать файлов. Некоторые разговоры только по своему содержанию тянут на реальный приговор. Например, сакраментальный звонок некоему "Андрей Иосифовичу" - вероятно, Богдану.

17 июля Роман Труба позвонил вероятно Андрею Богдану: "Андрей Иосифович, я тебе обещаю, что я все сделаю! Смотри, чтобы ты понял: у меня 25 следователей, бл ** ь, я не могу с ними всю страну перевернуть. Но эта дело для нас приоритетное! "

Что тут такого? Директор ГБР не имеет права рассказывать о ходе расследований Бюро никому, даже Богдану. А уже обещать кому-то, что определенное дело будет расследовано как надо, - это чистое преступление. И сам Роман Труба, профессиональный юрист, прекрасно это знал. Поэтому он никогда так и не признал напрямую, что голос на записях принадлежит именно ему.

Требование фоноскопической экспертизы - правомерно, общество должно знать, чей голос на пленке. Поэтому журналисты "Прямого" решили такую ​​экспертизу провести. И даже несколько больше! Обычную фоноскопическую экспертизу могли бы сделать, например, в Киевском институте судебных экспертиз. Но кто поверит украинским экспертам, если дело политическое? Поэтому, наша редакция нашла эксперта-криминалиста только в Канаде.

"У меня было много разных дел в Центре криминалистических исследований, но я продолжал то, с чего начинал - исследования по голосовой идентификации. Я работал со всеми типами магнитных записей - аудио, видео, все варианты. Но я всегда был сосредоточен именно на идентификации голоса ", - рассказал эксперт по голосовому анализу Штеван Паушак.

Доктор Штеван Паушак - один из ведущих специалистов по биометрической идентификации голоса в Канаде. Более двадцати лет он проработал в Центре криминалистических исследований Торонто, это один из крупнейших институтов такого типа в Северной Америке. Сегодня Штеван Паушак возглавляет собственную криминалистическую компанию, и имеет более сорока лет опыта. Он неоднократно брался за анализ пленок, имели политическое значение, поэтому прекрасно понимает степень ответственности. Паушак дважды проанализировал файлы, опубликованные каналом "Трубу прорвало". Первый этап - обычная спектрография. Ее могли бы сделать и в Украине. Но канадский эксперт имеет доступ и к гораздо лучшим технологиям - он провел биометрическую идентификацию голоса.

"Голос похож на почерк, да? Он такой же индивидувальный. Но штука в том, что когда вы попробуете оцифровать почерк человека, и оцифровать ее голос, для голоса вам нужно в тысячу раз больше компьютерного времени, чем для почерка", - отмечает эксперт.

Если коротко, "фоноскопическая экспертиза" - очень человекозависима. Двое экспертов на основании одного и того же набора данных могут прийти к разным выводам, так как в конечном итоге голос анализирует человек.

"Биометрическая идентификация" - надежнее. Много лет это была секретная технология, ее имела только разведка - США, Канады, Великобритании. Для биометрической идентификации голоса Романа Трубы были использованы уже известные вам записи брифинга директора ГБР от 9 октября. Его сравнили с записями якобы "прослушки".

Точная идентификация голоса очень важна. Голоса на записях говорят, что Государственное бюро расследований может открыть и закрыть любое уголовное производство по указанию из Офиса Президента. Речь не о морали, речь о преступлении!

"Это означает, что председатель ГБР не является независимым, не проводит расследование, а он является марионеткой, политической фигурой, которая согласовывает все действия вне своих полномочий, выдает право принятия решений людям, которые этого не могут делать фактически это означает фактически, что нивелируется вообще цель досудебного расследования ", - отмечает адвокат Татьяна Козаченко.

Результаты работы канадского эксперта Штевана Паушака ждали больше месяца, и оно того стоит.

"Вероятность очень высока. Очень высокая, я бы сказал. Думаю, у меня было очень немного дел, где бы совпадение было бы столь же надежным, как в этом. Главным образом это потому, что у вас очень много образцов его голоса", - резюмировал эксперт голосового анализа.

Из всего массива записей для анализа были выбраны пять файлов. Объясняем, по нему: важнейший показатель биометрической идентификации - коэффициент вероятности, соотношение похожих и непохожих черт. Если этот коэффициент больше ста, идентификация успешна. Вы можете видеть, - в файлах Трубы эти коэффициенты не просто больше сотни, некоторые больше на порядок: шестьсот шесть с половиной тысяч, семь тысяч.

Заключение эксперта: на этих записях голос Романа Трубы. И никаких оговорок!

Сообщим, что полномочия директора Государственного бюро расследований Романа Трубы досрочно прекратятся в момент вступления в силу закона о реформе ГБР, принятой 3 декабря Верховной Радой. Так, парламент проголосовал во втором чтении за президентский законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

Согласно закону, глава бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия по заместителями, как это определял закон.

Статьи о проведении конкурса на заместителей руководителя ГБР исключаются, зато директор ГБР получает полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей.

Также в документе исключается участие премьер-министра в назначении директора ГБР. Директор ГБР назначается президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса.

Кроме того, 3 декабря, в день голосования за законопроект о перезагрузке ГБР, посыпалась свежая порция компроматов.

Новый "слив" информации состоит из трех частей.

В первой звучат голоса, похожие на голоса директора ГБР Романа Трубы и руководителя патронатной службы ГБР Александра Удовиченко.

Собеседники обсуждают возможность закрытия уголовного дела, которое мешает олигарху Игорю Коломойскому. Якобы накануне Удовиченко с этим вопросом звонил глава Офиса президента Андрей Богдан.

Во второй части компроматов говорится о возможном вмешательстве руководителя НАБУ Артема Сытника в американские выборы в 2016 году.

В посте на Телеграмм-канале утверждается, что 13 сентября 2019 Труба заслушал ход дела по Сытнику, после этого в кабинет зашел вышеупомянутый Александр Удовиченко.

В этот момент человек с голосом, похожим на Трубу, якобы разговаривал по телефону с Андреем Богданом и сказал ему: "Ты знаешь, я не подведу, все, что я обещал - у нас так и идет".

В третьем эпизоде ​​речь идет о расследовании по Порошенко. Утверждается, что на аудиозаписи Труба беседует с руководителем управления организации досудебных расследований Бюро Олегом Корецким.

Собеседник, похожий на Трубу, возмущается, что вероятный Корецкий допрашивает Порошенко не по тому делу.

В последнем на 3 декабря посте авторы телеграмм-канала анонсируют новую порцию компромата и передают "особый привет Арсену Авакову, который просит Трубу не расследовать нарушения его подчиненных, которые фабрикуют целый ряд резонансных дел". И обещают: продолжение следует.

Таким образом, после отстранения Романа Трубы, временно исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований назначили депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы. Также в сети появилась аудиозапись разговора ексдиректора ГБР Романа Трубы с его "правой рукой" Игорем Щербиной, который получает от своего шефа ответы на тестовые задания конкурсного отбора на должность следователей Держбюро расследований для трех своих людей. Кроме того, были опубликованы аудиозаписи разговора экс-главы ГБР Романа Трубы с начальником второго отдела Первого управления досудебных расследований Максимом Резниченко, который отчитывается о встречах с людьми из "орбиты Коломойского" по делу Центрэнерго. Новые "пленки Трубы": появилась аудиозапись разговора председателя ГБР со следователем, который анонсирует обыски у Гонтаревой. Ранее в интернете появилась аудиозапись, на котором слышно, как глава Государственного бюро расследований Роман Труба договаривается с "главой офиса президента Андреем Богданом относительно следующего вызова в ГБР пятого президента Украины Петра Порошенко. Также ранее в сети обнародовали аудиозапись, где руководителю Государственного бюро расследований (ГБР) Роману Трубе советуют не волноваться " за дела Майдана".