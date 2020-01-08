Дела Майдана: в ГБР сделали очередное заявление

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова встретилась с кандидатами на должности следователей ГБР по делам Майдана.

Об этом сообщили в ведомстве в среду.

Зеленский назначил Венедиктову в конце прошлого года.

"Проведен ряд организационных мероприятий по формированию следственного подразделения по делам Майдана.

К участию привлечены представители общественности. Предоставленная ими информация использована при принятии решений о переводе следователей.

Выражаем благодарность всем неравнодушным, способствовавшим реализации указанных мероприятий", – заявили в ГБР.

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Руководителем отдела ГБР по расследованию дел Майдана назначили Александра Буряка. До этого он занимал должность заместителя директора бюро.