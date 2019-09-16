Декларации военных прокуроров открыли

Декларации военных прокуроров стали доступными.

Доступ к электронным декларациям военных прокуроров вернули. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре в понедельник.

Заместитель генпрокурора - главный военный прокуроры Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года.

Ранее данные некоторых должностных лиц военной прокуратуры были конфиденциальными.

"Отныне информация о состояниях военных прокуроров станет открытой. И каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - сообщили в ведомстве.

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11 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака своим заместителем. В Верховной Раде 8-го созыва Чумак возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Был одним из претендентов на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро.