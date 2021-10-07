"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского": Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов

В минувшее воскресенье журналисты "Следствие. Инфо" опубликовали фильм "Оффшор 95". В течение года более 600 журналистов из 117 стран изучали документы об оффшорах, связанные с нынешними и бывшими мировыми руководителями. В Pandora Papers фигурирует президент Украины Владимир Зеленский. В фильме говорится, что глава государства и его соратники могут быть причастны к переводу $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

2019 года во время предвыборной президентской кампании появилась информация о том, что 2012-го "кварталовцы" зарегистрировали более десяти фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. Сердцем схемы стала компания Maltex Multicapital Corp Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и сценариста студии "Квартал 95" Андрея Яковлева. Номинальным владельцем фирмы выступала компания Davegra Limited, которую возглавлял Иван Баканов - нынешний глава Служба безопасности. Он подписал "трастовую декларацию" - документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании. Такую схему используют, когда хотят скрыть истинного владельца.

Автор: Фото: Сергей Старостенко

- Зеленский, Баканов, все, кто есть первыми лицами страны - воспитанные по старым правилам теневой экономики. Знакомы с крупнейшими коррупционерами страны, выступали на их корпоративах, общались и вне их, - говорит в интервью Gazeta.ua 48-летний Юрий Николов, соучредитель издания "Наши деньги". - Годами у нас расцветала коррупция. В конце концов, породила рукожопие. К власти пришли люди, которые хоть не были замешаны в коррупции, но связанные с коррупционерами. Их рукожопость проявилась, когда пришли к власти.

Почему именно сейчас появилось это расследование?

- Год расследовательская группа по миру обрабатывала большой массив оффшорных документов. Должны были согласовать одновременный выход материала в десятках стран.

Теперь есть документальное подтверждение, что Зеленский играет по тем же правилам, что и предшественники. Это нельзя ни забыть, ни простить

Что поразило в расследовании?

- К портрету Зеленского почти ничего нового не добавилось. Теперь есть документальное подтверждение, что он играет по тем же правилам, что и предшественники. Об 40 млн долларов от Коломойского еще два года назад писал народный депутат Владимир Арьев. Теперь есть частичное подтверждение. Эти документы нельзя ни забыть, ни простить.

Впервые в истории на третьем году президент имеет больший рейтинг, чем в первом туре выборов

Какие это будет иметь последствия для власти внутри страны и на международной арене?

- Никаких. Власть Зеленского держится исключительно на его легитимности как самого популярного политика. Впервые в истории Украины на третьем году президент имеет больший рейтинг, чем в первом туре выборов.

Эта тема расследования блокирована всеми крупными медиа. Не приобретет широкую огласку и сойдет на нет. Популярности Зеленского этот фильм не угрожает. Но иметь значение для людей, которые не определились со своим кандидатом на следующих выборах.

Теперь больше займутся делами Игоря Коломойского, который фигурирует в расследовании по отмыванию средств?

- Изменений в статусе Коломойского не предвидится. Действующая власть - гарант его личной безопасности. Главная уголовное угроза олигарху происходит из США, по расследованию ФБР (о покупке 13 сталелеварних заводов в городах от Огайо до Техаса в 2006-2016 годах за деньги, незаконно выведеные из "Приватбанка". - Gazeta.ua). Поскольку в Украине нет договора об экстрадиции в Америку, мы вправе не выдавать своего гражданина. Коломойский недаром нашел здесь убежище 2019-го, как только Зеленский стал президентом. Оставил Израиль, Швейцарию, понимая, что те страны не гарантируют ему такой безопасности. За это время только и слышим о новых схемах и сделках. Коломойский везде тыкает свой нос, имея высокое покровительство.

На что именно направляет свои интересы?

- Почти сразу после президентских выборов его фигура появилась в "Центрэнерго". С фактическим силовым входом менеджеров. Через полтора года мы узнаем, что Игорь Валерьевич наладил схему поставок белорусского угля на "Центрэнерго". Причем банально "кинул" белорусских поставщиков на сотни миллионов. И не платил поставщикам украинского угля. Себе же забирал средства с "Центрэнерго". Когда эта история стала токсичной под пристальным взглядом США, наша власть должна была что-то делать. Мы увидели шоу с силовым выселением менеджеров из офиса государственной компании. Прошло время, и видим, что зашли в наблюдательный совет "ноунеймы", непонятно как Фонд госимущества туда их засунул. Теперь посмотрим, как изменится закупочная и снабжающая политика "Центрэнерго".

Так же Коломойский появился в "Энергоатоме". Видели уголовное производство Национального антикоррупционного бюро. За тот год государственная компания со значительной скидкой продала группе Коломойского электроэнергии - полугодовая выработка госкомпании.

Главное - Коломойский не испытал никаких проблем с "Укрнафтой", жемчужиной в его олигархической короне

И главное: Игорь Коломойский не испытал никаких проблем с "Укрнафтой", жемчужиной в его олигархической короне. Напротив, во времена Зеленского уголовное производство НАБУ, расследование Антимонопольного комитета магическим образом прогрибають, проигрываются в судах. Сейчас дошли до того состояния по одному из этих дел, суд окончательно может проиграть Антимонопольный комитет, который наложил на топливный картель Коломоського штраф почти 5 млрд гривен. Это будет системный сдвиг. В дальнейшем Антимонопольный комитет никогда не сможет использовать материалы НАБУ по заговорах любых монополистов. Для этого и ломают правила, чтобы олигарх не получил ущерба. Более того, ломают не только юридические правила. Есть впечатление, что Украина последние годы делает ментальный разворот с Запада на Восток, чтобы в общественном сознании закрепилось утверждение: Запад - зло, его "прихоти" относительно наших олигархов мы не должны выполнять. "Техас должны грабить только техасцы". Это самое страшное.

Поэтому слышим от лидера фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, что коррупция - в ДНК украинцев?

- Да. Когда общественное сознание не дает резкого однозначного ответа, то это закрепляется в виде нормы. То, что нам казалось невероятным два года назад, сейчас нормально, люди не возмущаются.

Автор: Фото: Сергей Старостенко

К чему это может привести?

- Что завтра можно будет делать, что хочешь. Это невероятно циничное оправдание Зеленским нардепа Александра Трухина - важное событие. Когда его упрекнули, что в пьяной ДТП с ним пострадали шесть человек, то президент пожал плечами и ответил: "Ну, так никого же не убили". Пол страны стоит на ушах, что в ДТП фигурировал его пьяный нардеп, а ему все равно. Так сколько людей надо убить, чтобы привлечь внимание Зеленского? Здесь должно быть уголовное наказание. К сожалению, наши правоохранительные органы выполняют указания первых лиц государства.

Пол страны стоит на ушах, что в ДТП фигурировал его пьяный нардеп, а Зеленскому безразлично. Сколько людей надо убить, чтобы привлечь его внимание?

О чем свидетельствует такая реакция президента?

- Он циник. Пацанские правила поведения ставит выше норм морали и юридических лиц.

Зеленский абсолютно развращенный властью. 2,5 года назад он неожиданно получил монополию на нее. Одно дело быть популярным президентом, назначить своего друга председателем СБУ, генпрокурора. А другое - получить полное влияние на Верховную Раду, которая назначает все другие лица во власти.

Монополию во власти мудрый человек сбалансировал бы предохранителями, чтобы мог понимать - когда заносит. К сожалению, сейчас чуть ли не единственными балансирами во власти начали выступать отдельные представители "Слуги народа". В парламентекакое то время эту роль играли депутаты группы Коломойского. Срывали определенные голосования. Но нашли понимание, и больше нет сопротивления. Позже балансиром был Разумков, был определенным тормозом для бешеного принтера турборежима.

Разумков был тормозом для бешеного принтера турборежима

Действия Зеленского непредсказуемы, потому что может стать маленьким бездумным диктатором. Впечатление, что играет кубиками "Лего", составляет пазлы. Но в этой игре участвуют и другие руки - умных людей: Левочкина, Коломойского. Они могут играть не по украинским правилам. А вносить сюда ноты интимных отношений с другими странами.

Где здесь "руки Левочкина"?

- Левочкин сейчас в окружении Зеленского едва не единственный человек, который действительно обладает шикарным набором навыков госуправления. Он расставляет людей из своего старого окружения в Офис президента. На уровне серых заместителей председателей офиса. Или таких людей, как Шкарлет - в Министерство образования. Эта серая масса исполнителей формирует новую силу. Сергей Левочкин имеет много интересов и влияния во власти - это очевидно. Инсайдеры из "Слуги народа" говорят, что очень скоро он превратится в самого влиятельного олигарха.

Очень скоро Сергей Левочкин превратится в самого влиятельного олигарха. Он формирует из своих людей серую массу исполнителей во власти

За последний год в Совете нацбезопасности и обороны включили турборежим. Консультативный орган подменяет суд. Пошел в наступление на олигархов. Но после принятия закона СНБО стал органом торга и обилечивания олигархов. Вроде хорошо начиналось по санкциям против Медведчука. К сожалению, его активы или понемногу возвращаются обратно к его же менеджерам, или вот-вот окажутся под влиянием Коломойского - речь идет о бензиновом трубопроводе.

Ахметов уже понял, чем может закончиться эта игра в "обилечивание". Сначала они сажали "на абонемент" людей Зеленского. Сейчас ребята заматерилы и им недостаточно по 300 000 долларов с каждого олигарха. Стоимость "билетика" с действием новых правил игры может вырасти.

Совет нацбезопасности и обороны становится органом торга и обилечивания олигархов

300 тысяч долларов - для депутатов монобольшинства?

- Нет, им носят больше. Это деньги, которые каждый из олигархов сдает на финансирование "ничего хорошего и положительного для Зеленского". Со временем эта сумма возрастала. Сейчас дошли до того, что Офис президента в финансировании своих прихотей уже не зависит от олигархических подарков. В частности, от Ахметова. В ОП есть свой печатный станок, который обеспечивает благополучие и хорошее настроение во время голосований. Большинство денег из госбюджета закапывают в ремонт дорог. Оттуда очень легко вынимать средства из-за завышения цен на асфальт. Делают это через несколько компаний. Эта маржа настолько удобна для конвертирования, что "размер ежемесячной благодарности" достигает заоблачных сумм - до 50 000 долларов в месяц. Это ежемесячный конверт для "слуг народа".

Закон об олигархах - гениальная политтехнологическая разводка. Фактически, теперь они вынуждены защищать друг друга в случае нападок на кого-то из них. Коломойский - главный бенефециар

Два года назад говорили силовики и народные депутаты, что Коломойский является первым кандидатом на расчленение и поедание его активов, следующим должен быть Ахметов. Но Игорь Валерьевич чудом все вернул так, что его все будут защищать. Закон об олигархах стал палочкой-выручалочкой. Любые отдельные выпады правоохранительных органов против одного из них будет означать выборочное правосудие. А почему же других не трогаем? Поэтому олигархи вынуждены были взяться за руки. Фактически, Коломойский находится в прекрасной компании людей, которые будут защищать друг друга в случае нападок на кого-то из них.

Это была гениальная политтехнологическая разводка. Коломойский - главный бенефециаром этого объединения олигархов вокруг его токсического фигуры.

Кто может стать следующей жертвой?

- Ахметов. Над ним сгущается темнота. Он тактически отбивается, команда тратит много усилий на ликвидацию дыр в разных местах. Например, в законе о ренте уничтожено несколько новелл, которые бы привели к увеличению ренты на руду, акциз на зеленую энергетику - это десятки миллиардов лично из кармана Ахметова пришлось бы вытаскивать в государственный бюджет. Но уже в этом всего в законопроекте нет. Пока мы по телику смотрели передачу о деолигархизации и "Большое строительство", в это время все чистилось из законопроекта.

Многие говорили, что Укрзализныця создаст справедливый тариф по перевозке руды Ахметова. К сожалению, Зеленский "забыл" распустить Окружной админсуд Киева и группа Ахметова заблокировала там приказ о повышении этих тарифов. Антимонопольный комитет разрешил ему уже в этом году приобрести новое облэнерго и металлургический комбинат.

1 октября состоялось очередное заседание суда по делу НАБУ по "Роттердам +" и десятков миллиардов убытков от нее государству и гражданам. Ранее прокуратура закрывала ее четыре раза. На каком этапе сейчас?

- Дело разваливают. Используют ложные факты и свидетельства, чтобы обезопасить Ахметова и государственных менеджеров-предшественников от наказания. Это дело могло бы стать примером для тектонической истории. Чиновники бы поняли, что прикосновены. Развал дела станет колокольчиком, что Зеленский терпит воровство такого масштаба. Именно его Антимонопольный комитет сделал большую услугу Ахметову. Накануне 2021 развалил собственное дело по "Роттердама +", и это сейчас адвокаты олигарха используют как аргумент против дела НАБУ. Мол, АМКУ расследовал и ничего не увидел - давайте закрывать.

Председатель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская работала на "Метинвесте" Ахметова. В августе ее заместителем стала сестра менеджера ахметовской группы СКМ.

- Там хватает людей, которые имеют отношение к группе Ахметова. Так же и в Зеленского. Пищанская - очень близка к его семье. На ее сестру оформлена итальянская фирма, владеющая виллой президента в Италии. К сожалению, Антимонопольный комитет превратился в орган, который штампует пресс-релизы о новом школьное питание, которым занимается Елена Зеленская. Она является подругой Пищаной еще из криворожских времен.

Новая власть первыми начала ставить на колени Антимонопольный комитет и Службу безопасности Украины

Какие успешные кейсы работы Антимонопольного комитета?

- Таких не видим. Антимонопольный комитет сейчас - тупая катастрофа. Вместе с СБУ после своего избрания Зеленский их первыми начал ставить на колени. Первые увольнения и назначения начались там. Их незаконность показала несостоятельность криворожской школы юриспруденции. Потом это распространилось на другие сферы.

Зеленский ушел якобы на войну с олигархами. Но еще на берегу выбросил автомат. Хороший солдат

За 2,5 года Антимонопольный комитет сильно деградировал, хотя юридически полномочия не изменились. Сейчас АМКУ - орган, который выгоден олигархам и монополистам. Зеленский ушел якобы на войну с ними. Но еще на берегу выбросил автомат. Хороший воин. Это приводит к огромным системным проблемам в Украине и еще долго будет икаться. Потому что украинцы привыкают к клоунским историям вместо правосудия.

Если первым на заклание рассматривали Коломойского, затем Ахметова. Кто может стать следующим?

- Сейчас олигархи сядут и будут думать: что делать, чтобы не попасть в реестр СНБО. Кто испугается – будет платить власти. Остальные - воевать.

Чем может грозить Зеленскому такое объединение самых богатых украинцев?

- У них пока нет антизеленського заговора. Имеют долгий опыт общения с властью разных времен. Во всех олигархов есть собственная история и выбора шагов. В Коломойского - чуйка гениальная. У Ахметова - наоборот. Он всегда проигрывает, как только речь идет о конкурентных правила игры, рынках, где надо прилагать креативных усилий. Даже не только в бизнесе. Когда вступил в открытую конкуренцию с нападающими в ОРДЛО, говорил: "Не родился тот, кто меня отсюда выгонит". А уже через несколько дней должен был оставить оккупированную территорию. Стратегически не угадал, что будет происходить дальше. Сейчас может не рассчитать, куда двигается эта махина с деолигархизации.

Единственный влияние на агрессивное движение Зеленского может стать масштабное падение его рейтинга. Когда крупнейшие медиа начнут рассказывать о его деятельности не в нейтрально-позитивном ключе, а информировать обо всем. Показывать не пиар-фильмы, как Ермак и Тимошенко прекрасно организовали День независимости, а какую маржу на асфальте берут.

Чем коррупция при президенте Зеленского особая, отличается от предыдущих периодов? На чем разворовывают больше всего?

- Прошло полгода власти Зеленского, пока поняли, что на "Укравтодоре" можно хорошо заработать. В прошлом году Шефир с Ермаком переформатировали правила игры в этой области в свою пользу. Маржи - гигантские. На "Укравтодор" уже идут не 10, а 11 процентов госбюджета. Судьба "большого воровства" в "Большом строительстве" составляет около 30 процентов из выделенных почти 125 миллиардов гривен. Это позволяет всей группе "Слуг народа" вести лакшери жизнь.

Судьба "большого воровства" в "Большом строительстве" достигает 30 процентов из почти 125 миллиардов гривен

Затем идут потоки из всех госпредприятий, которые контролирует лояльный к Офису президента Фонд госимущества. В сфере Минэнерго - "Энергоатом". Это сейчас главные лужи, из которых можно черпать "мутную воду".

Назовите топ из трех самых масштабных схем хищения на сегодня

- Первое, второе и третье место - "Большое строительство". Затем идут схемы в "Энергоатоме", "Укрнафте". НАБУ открывало в прошлом году дело по "Энергоатому" о хищении Коломойским на миллиард гривен.

Нас приучают к белорусским правил игры. Потребительство заменяет свободу

Какие шансы у Зеленского переизбраться на второй срок?

- Гигантские. Его рейтинг непреклонен. Ни один другой участник политического ринга не может этим похвастаться. Если не изменится позиция крупнейших медиа к нему, снова станет президентом. От этого не лучшие предчувствия. Есть тенденции к изменениям норм в головах украинцев. Нас приучают к белорусским правил игры. Потребительство заменяет свободу.