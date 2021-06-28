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"Действия Зеленского - предательство государственных интересов Украины". Акция протеста прошла под окнами президента
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Под Офисом президента состоялась акция протеста "Действия Зеленского - предательство государственных интересов Украины".

Инициаторы акции призвали правоохранителей открыть производство в связи с последним признанием Зеленского о провале спецоперации по задержанию российских террористов с ППК "Вагнер" в прошлом году.

В интервью на телеканале "1+1" президент признал, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" таки планировалась, а информацию о боевиках, которых украинские спецслужбы хотят выманить на территорию Украины, он передал Александру Лукашенко.

Активисты пришли "вручить Зеленскому подозрение в госизмене" и побудить власти начать расследование по этому поводу.

Акция была мирной. Однако в начале мероприятия полиция не хотела пропускать митингующих с баннерами.

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29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской частной военной компании "Вагнер". 14 августа стало известно, что их выдали Москве.

Журналист Юрий Бутусов заявил в Facebook, что украинские спецслужбы вели операцию по розыску и задержанию боевиков, причастных к сбивания малайзийского Боинга и украинского самолета Ил-76. Срыв спецоперации мог случиться из-за утечки информации от ближайшего окружения Зеленского. Отложить операцию якобы попросил руководитель ОП Андрей Ермак.

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