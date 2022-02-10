Дания отказалась отправлять оружие в Украину

Дания не будет отправлять оружие в Украину. Фото: Укринформ

Дания отказалась от ранее озвученного решения передать Украине оружие для обороны от возможного нападения России.

Оказалось, что на складах Дании остались только чрезмерно старые ракеты Stinger, заявил министр обороны Дании Мортен Бодсков, сообщает The Copenhagen Post.

Она не отправит 400 ракет Украине и не будет искать альтернативу "просроченному" оружию.

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В стране повысили уровень готовности обороны - военные получили приказ перебросить истребители F-16 на остров Борнхольм для защиты воздушного пространства Дании.

В среду в Украину прибыли девятая и десятая партии военной помощи от Соединенных Штатов Америки. 9 февраля Великобритания передала Украине очередной груз военной помощи – снаряжение, в том числе бронежилеты и шлемы.