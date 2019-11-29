Данилюк рассказал о влиянии Коломойского на ситуацию в стране

Мое четкое убеждение, что влияние Коломойского значительно уменьшилось, - Данилюк. Фото: РБК-Украина

Влияние олигарха Игоря Коломойского на руководство Украины постоянно уменьшается.

Заявил бывший секретарь СНБО Александр Данилюк на дискуссии "Украина после выборов: куда направляется президент Зеленский", которая состоялась в Берлине, сообщает "Укринформ".

"Многочисленные интервью и комментарии олигарха подтверждают, что он теряет влияние - и этот процесс будет только усиливаться", - отметил Данилюк.

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Екссекретар СНБО признал, что события вокруг "ПриватБанка" в сентябре повлияли на его решение покинуть команду Зеленского. И напомнил, что именно его подпись стоит под документами, которые перевели этот банк в государственную собственность.

27 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об отставке. Заявил, что покидает не только свою должность, но и команду президента Украины Владимира Зеленского вообще, поскольку не видит смысла продолжать работу в этой среде.