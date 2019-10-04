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пятница, 04 октября 2019 19:09

Данилюк присутствовал при скандальном разговоре Трампа и Зеленского

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Данилюк присутствовал при скандальном разговоре Трампа и Зеленского
Александр Данилюк отказался раскрывать подробности переговоров. Фото: Liga.net

Экс-глава СНБО Александр Данилюк присутствовал во время июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом рассказал сам Данилюк в эфире Радио НВ.

"Возможно (я поделюсь какими-то подробностями, - Ред.). Но не сейчас и, может, даже никогда. Я считаю, что это будет непрофессионально. Это разговор двух глав государств. И точно я не имею права это комментировать. Должно быть доверие в отношениях между руководителями. В частности, их командами ", - сказал Данилюк.

Бывший глава СНБО отказался комментировать скандальный разговор президентов.

"Даже если сейчас я не работаю в государственной институции, на "вольных хлебах" что называется, это совершенно не значит, что я сейчас буду раскрывать то, что важно для наших двусторонних отношений между Украиной и США. Я очень много инвестировал в то, чтобы у нас восстанавливались хорошие отношения. Это я делал еще когда был министром. Я понимаю важность отношений с США, хороших отношений. И я буду стараться делать все, чтобы они оставались хорошими ", - отметил Данилюк.

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Он добавил, что сейчас в двусторонних отношениях Украины и США "очень сложная ситуация" и очень просто на этом "сыграть".

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного звонка президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление.

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Дата
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