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пятница, 04 октября 2019 10:51

Данилюк объяснил, почему Богдана не было на встрече с Трампом

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Данилюк объяснил, почему Богдана не было на встрече с Трампом
"Подло было бы промолчать с моей стороны, сделав вид, что ничего не происходит", - Данилюк. ФОТО: Укринформ

Руководителя Офиса президента Андрея Богдана, который летал с Владимиром Зеленским в США, не было на встрече с Дональдом Трампом из-за предупреждения экс-секретаря СНБО Александра Данилюка.

Об этом Данилюк заявил в интервью LB.ua.

"Тот факт, что Богдана не было на встрече с Трампом, напрямую связан с тем, что я написал заявление (об увольнении. - Gazeta.ua)".

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"Я предупредил, что это будет большая ошибка, которой бы не преминули воспользоваться наши опонеты. Подло было бы промолчать с моей стороны, сделав вид, что ничего не происходит".

25 сентября в Нью-Йорке Владимир Зеленский провел первую встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Президент Украины приехал на 74-ю сессию Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.

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