Данилюк больше не хочет быть премьером

"Сейчас у меня очень важная функция - наладить работу Совета национальной безопасности и обороны", - Данилюк. ФОТО: flickr

Секретарь СНБО Александр Данилюк сейчас видит свою работу именно в Совете национальной безопасности и обороны, а не на посту премьер-министра, как он заявлял ранее.

Об этом сам Данилюк заявил журналистам, передает УНИАН.

"Сейчас у меня очень важная функция - наладить работу Совета национальной безопасности и обороны. Это очень важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этому нужно много внимания уделять, формировать новую команду. Если будет решение президента, это от него зависит - я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - сказал Данилюк.

И добавил, что начал работу над новой стратегией нацбезопасности.

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Ранее Данилюк заявлял, что заинтересован в должности премьера: "Не буду врать, что меня это не интересует".