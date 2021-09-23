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Чтобы сохранить тарифы на тепло, правительство должно погасить городам разницу в тарифах - Кличко обратился к премьеру

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Чтобы сохранить тарифы на тепло, правительство должно погасить городам разницу в тарифах - Кличко обратился к премьеру
Мэр Киева Виталий Кличко: "Кабмин должен зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб м. вместо рыночных 35 гривен". Фото: Укринформ

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру с вопросами о своевременном начале отопительного сезона и ожидает ответа на них во время "Часа правительства" в парламенте.

Об этом Кличко рассказал во время заседания Киевсовета, сообщает официальный сайт КГГА.

"Столица, как и другие города, готовится начать отопительный сезон. Технически мы готовы. Но, как вы знаете, есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической. Высокие цены на газ, переложенные на местное самоуправление тарифы, с отсутствием законодательной базы для обеспечения работы теплоснабжающих компаний. Ассоциация городов Украины предложила центральной власти конкретные решения, которые позволят вовремя начать поставки тепла и горячей воды населению. Хочу сообщить, что сегодня я обратился к премьер-министру с вопросами, ответы на которые он должен дать в парламенте во время "Часа правительства", - сказал Кличко.

По его словам, для сохранения тарифов для населения на уровне прошлого года Кабмин должен зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб м. вместо рыночных 35 гривен. Также необходимо немедленно изъять дискриминационные нормы из договоров на поставку газа, погасить местным бюджетам разницу в тарифах прошлых лет и заложить компенсацию на будущее. В частности, в виде увеличения на 5% зачисления НДФЛ.

"Люди не смогут платить по таким тарифам! Не смогут покрыть эту разницу и местные бюджеты, на которые сегодня пытаются переложить все бремя!", - отметил Кличко.

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23
сентября

"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом

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