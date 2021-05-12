Чтобы сделать Луценко генпрокурором, меняли закон

5 лет назад, 12 мая Верховная Рада дала согласие на назначение председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Юрия Луценко генеральным прокурором.

Тогда "За" проголосовали кроме БПП, фракция "Народный фронт", группы "Возрождение" и "Воля народа".

За шесть часов до этого в тот же день изъяли норму из требований закона к претенденту на должность генпрокурора - иметь высшее юридическое образование. Луценко по образованию - инженер.

Пятый президент Петр Порошенко оперативно подписал законодательные изменения и их быстро публиковали в спецвыпуске газеты "Голос України". Закон вступал в силу со дня его опубликования.

Автор: Макс Требухов Порошенко и Луценко в зале парламента, 12 мая 2015 года

Сразу после того, как ВР дала согласие на назначение, Порошенко подписал указ в зале парламента.

"Можно жить иначе, лучше, честнее, справедливее. Я сделаю все для этого", - обещал Луценко с трибуны. Также тогда он стал членом Высшего совета юстиции.

Луценко пробыл в должности генпрокурора три года - до августа 2019-го. Больше месяца успел поработать при новом президенте Владимире Зеленском.

Сейчас Юрий Витальевич ведет программу на "5 канале" Порошенко.

Был никаким генпрокурором

Юрий Луценко был никаким генпрокурором, говорит в комментарии Gazeta.ua юрист 62-летний Виктор Чумак.

"Ни с кем не шел на большие конфликты. Так - по мелочам щипал. Чужих не трогал и своих не трогал.

Ни "лучше", ни "честнее", ни "справедливее", ничего такого не происходило.

Луценко не был причастен к реформе прокуратуры, ее провалили еще при Шокине. Юрий плыл по течению.

Сейчас в Офисе генпрокурора хоть появляются какие-то движения, которые поддерживаются гражданами - та же история с Медведчуком. Но это тоже не Венедиктовой заслуга. Отличалась прокуратура при Рябошапке, когда делала все самостоятельно. А что при Луценко, что теперь при Венедиктовой - прокуратура работает по политическому заказу и под "кришей" Банковой", - говорит Чумак.

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