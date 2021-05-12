Чтобы сделать Луценко генпрокурором, меняли закон

 
Ексклюзивы
1/5
"Рязанские парни поставили штамп "Джанкой. Российская Федерация" - крымчанка 7 лет не может поехать домой
"Рязанские парни поставили штамп "Джанкой. Российская Федерация" - крымчанка 7 лет не может поехать домой
Просмотров: 99
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Просмотров: 486
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 432
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 459
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 1827
Путин зовет боевиков у Госдуму
Путин зовет боевиков у Госдуму
Просмотров: 711
Как войти в рабочий ритм после декрета
Как войти в рабочий ритм после декрета
Просмотров: 72
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 4005
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1341
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 459
Фото
Все фото
4
3
12
4
3
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали &quot;пробег победы&quot;
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали "пробег победы"
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; отправились в Луганскую область: первые фото
Зеленский с послами "Большой семерки" отправились в Луганскую область: первые фото
&quot;Одного уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях&quot; - в сети делятся рисунком о тождестве двух режимов
"Одного уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях" - в сети делятся рисунком о тождестве двух режимов
Видео
Все видео
Популяризирует Украину и защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Популяризирует Украину и защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1269
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 756
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1341
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 882
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 1026
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
среда, 12 мая 2021 11:44

Чтобы сделать Луценко генпрокурором, меняли закон

  Комментировать

5 лет назад, 12 мая Верховная Рада дала согласие на назначение председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Юрия Луценко генеральным прокурором.

Тогда "За" проголосовали кроме БПП, фракция "Народный фронт", группы "Возрождение" и "Воля народа".

За шесть часов до этого в тот же день изъяли норму из требований закона к претенденту на должность генпрокурора - иметь высшее юридическое образование. Луценко по образованию - инженер.

Пятый президент Петр Порошенко оперативно подписал законодательные изменения и их быстро публиковали в спецвыпуске газеты "Голос України". Закон вступал в силу со дня его опубликования.

Автор: Макс Требухов
  Порошенко и Луценко в зале парламента, 12 мая 2015 года
Порошенко и Луценко в зале парламента, 12 мая 2015 года

Сразу после того, как ВР дала согласие на назначение, Порошенко подписал указ в зале парламента.

"Можно жить иначе, лучше, честнее, справедливее. Я сделаю все для этого", - обещал Луценко с трибуны. Также тогда он стал членом Высшего совета юстиции.

Луценко пробыл в должности генпрокурора три года - до августа 2019-го. Больше месяца успел поработать при новом президенте Владимире Зеленском.

Сейчас Юрий Витальевич ведет программу на "5 канале" Порошенко.

Был никаким генпрокурором

Юрий Луценко был никаким генпрокурором, говорит в комментарии Gazeta.ua юрист 62-летний Виктор Чумак.

"Ни с кем не шел на большие конфликты. Так - по мелочам щипал. Чужих не трогал и своих не трогал.

Ни "лучше", ни "честнее", ни "справедливее", ничего такого не происходило.

Луценко не был причастен к реформе прокуратуры, ее провалили еще при Шокине. Юрий плыл по течению.

Сейчас в Офисе генпрокурора хоть появляются какие-то движения, которые поддерживаются гражданами - та же история с Медведчуком. Но это тоже не Венедиктовой заслуга. Отличалась прокуратура при Рябошапке, когда делала все самостоятельно. А что при Луценко, что теперь при Венедиктовой - прокуратура работает по политическому заказу и под "кришей" Банковой", - говорит Чумак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский на выборах обещал честность, а теперь спасает Татарова

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чтобы сделать Луценко генпрокурором, меняли закон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Чтобы сделать Луценко генпрокурором, меняли закон

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 21222
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 9693
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7119
&quot;Самый худший отпуск&quot; - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
"Самый худший отпуск" - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
7
 Просмотров: 5040
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 3843
Политика
Популяризирует Украину и защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Популяризирует Украину и защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
 Просмотров: 99
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
 2 Просмотров: 396
Медведчук отреагировал на обыски
Медведчук отреагировал на обыски Просмотров: 1494
В ОП прокомментировали обыски у Медведчука
В ОП прокомментировали обыски у Медведчука 2 Просмотров: 612
Зеленский подписал закон о заочном расследовании
Зеленский подписал закон о заочном расследовании Просмотров: 288
Больше всего комментируют
7
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
5
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
4
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
4
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
Голосов: 6982
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть