"Чтобы не вернулся Медведчук, Порошенко и вся остальная когорта" - советник руководителя ОП

Порошенко проиграл Зеленскому президентские выборы в апреле прошлого года. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский имеет задачу - чтобы к власти не вернулся его предшественник Петр Порошенко. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Задача Владимира Александровича — построить за эти годы новую качественную политическую инфраструктуру, которая будет нормально функционировать, и обеспечить преемственность власти, чтобы потом не вернулись обратно в той или иной ипостаси те же Медведчук, Порошенко и вся остальная когорта. Старым партиям следует, грубо говоря, уйти в небытие. Президент должен обозначить ценности и стратегии и дать тактические инструменты", - сказал Подоляк в интервью "Факты"

Он заявил, что "какие-то политологи выполняют функцию, которая им вменена: хаос, депрессия и обман общества, мол, у нас безвыходное положение, все пропало".

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На вопрос касательно заявления Зеленского, что ему "одной каденции не хватит" и он будет думать, баллотироваться ли на второй срок, Подоляк ответил: "Это безусловно".

Также он заявил, что олигарх Игорь Коломойский не влияет на решения президента.

"Влиять на президента Зеленского невозможно. У него нет таких дружеских отношений, которые позволили бы кому-то на него влиять при принятии глобальных государственных решений. Ни один из олигархов и крупных бизнесменов сегодня ни на йоту не влияет на его решения", - сказал советник руководителя ОП.

Украинцы избрали президентом Владимира Зеленского на выборах 21 апреля 2019 года. Во 2-м туре выборов за него проголосовали 73,22% избирателей. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать ЗДЕСЬ.