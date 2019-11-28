Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли

Запад предлагает либеральные реформы, но в украинцев сохраняются патерналистские настроения, говорит эксперт.

Среди украинцев до сих пор сохраняются патерналистские настроения, поэтому реформы, которые предлагает Запад, воспринимаются критически.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Владимир Фесенко.

"Шаги в направлении реформ воспринимаются критически. В обществе сохраняется мнение, что в экономике государство за все отвечает, должно быть главным владельцем. Люди разочаровались, как произошла прихватизация в 90-е. Это переносится на сегодняшнее отношение к рынку земли, большой приватизации.

Некий диссонанс, когда власть, наши западные партнеры имеют установку на либеральные реформы, а у большинства населения - патерналистские (отношения государства и общества, как отца и детей. Gazeta.ua) настроения. Но Зеленский в отличие от Порошенко здесь не боится идти на риск.

Люди различают свое отношение к президенту и его команде. Скандалы во фракции "Слуга народа" не сильно повлияли на разочарование. Зеленский - простой, близкий, поэтому до сих пор положительно воспринимается на уровне эмоций. В отличие от того же Вакарчука - не минорный, а мажорный", - говорит политолог.

В то же время Зеленский должен быть осторожным относительно предстоящей встречи в нормандском формате, говорит эксперт.

"Люди не всегда понимают, что войну в одностороннем порядке завершить невозможно и быстро. Тем более, что некоторые политики спекулируют на этой теме. Зеленский должен быть очень осторожным в переговорах с Путиным, видеть ловушки, понимать "красные линии", - говорит Владимир Фесенко.

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20 ноября прошлого полгода со дня вступления Владимира Зеленского на пост президента. За него на выборах во втором туре проголосовали 73,22%. Его партия "Слуга народа" получила 254 парламентские мандаты из 424.