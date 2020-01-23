Чтобы хлынули миллионы долларов. В Украине создадут арбитраж для инвесторов

Инвесторам предложат налоговые каникулы.

В Украине создадут международный арбитражный суд, где будут рассматривать требования инвесторов, которые вложили в экономику страны до $10 млн.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг.

"Арбитраж пригодится для решения меньших инвестиционных требований (около $10 млн и ниже), которые в противном случае были бы чрезмерно дорогими для того, чтобы быть переданными в арбитраж", - сказал глава правительства.

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Если инвестор купит предприятие стоимостью от $10 млн, то получит "налоговые каникулы" - освобождение от налога на прибыль до 5 лет, заявил Гончарук о приватизации.

"Каждый крупный инвестор, который вложит более $100 млн в Украину, получит прямые гарантии от правительства.

Специальный закон, который должен быть проголосован в парламенте, предоставит правительству мандат на решение вопросов, которые волнуют инвесторов - от налоговых льгот до земельных вопросов и инфраструктуры.

Украина сегодня - прекрасное место для инвестиций", - сказал премьер.

В Давосе президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Фонд утвердит новую программу сотрудничества для Украины "в ближайшем будущем", говорят в правительстве.