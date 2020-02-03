 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 1188
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1026
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5265
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1278
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2520
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1566
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1602
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 729
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18486
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5319
Фото
Все фото
39
3
4
3
4
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на скандального &quot;слугу народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на скандального "слугу народа"
Зеленский встретился с Эрдоганом
Зеленский встретился с Эрдоганом
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Первая леди появилась в Facebook и сказала, чем будет заниматься
Первая леди появилась в Facebook и сказала, чем будет заниматься
Зеленский почтил Героев Крут
Зеленский почтил Героев Крут
Видео
Все видео
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
21 год сидит в Раде: журналисты рассказали о нардепе-мажоритарщике
21 год сидит в Раде: журналисты рассказали о нардепе-мажоритарщике
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 378
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3141
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 729
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1422
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25966
Колонка
02 февраля 2020
Просмотров: 909
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
понедельник, 03 февраля 2020 16:00

"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на скандального "слугу народа"
39

1 Комментировать

Коллажи, фотожабы и мемы на тему скандала с нардепом от "Слуги народа" Евгением Брагарем публикуют в Facebook
Коллажи, фотожабы и мемы на тему скандала с нардепом от "Слуги народа" Евгением Брагарем публикуют в Facebook
Коллажи, фотожабы и мемы на тему скандала с нардепом от "Слуги народа" Евгением Брагарем публикуют в Facebook
Коллажи, фотожабы и мемы на тему скандала с нардепом от "Слуги народа" Евгением Брагарем публикуют в Facebook
Коллажи, фотожабы и мемы на тему скандала с нардепом от "Слуги народа" Евгением Брагарем публикуют в Facebook

Украинцы начали массово создавать фотожабы на тему скандала с народным депутатом от "Слуги народа" Евгением Брагарем, который в прямом эфире посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счет за газ.

Коллажи, фотожабы и мемы публикуют в Facebook.

Пользователи отмечают, что лучше уж продавать нардепов, которые не заботятся о стране, чем своих домашних любимцев. Другие начали считать сколько нужно собак, чтобы рассчитаться с долгами.

"Какой Ваше финансовое состояние? Крайне тяжелое - продал последнего собаку", - пишет Денис Попов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пусть приедет и купит- пенсионерка ответила хаму из "Слуги народа"

"Народ который не способен построить собачью будку рано или поздно вынужден будет продать собаку", - написал Sergey Pl'usnin.

Некоторые владельцы домашних животных пишут о тревожных изменения в поведении собак и кошек после услышанного от депутата Евгения Брагаря.

"Собака одказуецця идти гулять. Закрылся в туалети и говорит, чтоб мы сначала показали уплоченую газовую платежку за прошлый месяц", - пишет Александр Подуфалов.

"Пока не заплатили за газ, кошка делала вид, что сдохла", - пишет Владимир Шевченко.

"Вот возьмем среднестатистического пенсионера. У него есть плата за коммуналку. Но в то же время у него есть и две почки. Зачем украинскому пенсионеру две почки? Без почки можно жить, а вот без платы за коммуналку - нет ", - прокомментировал заявление Брагаря блогер Антон Ходза.

Между тем, на сайте OLX неизвестный пользователь разместил объявление о продаже самого депутата Брагаря.

  Коллажи, фотожабы и мемы на тему скандала с нардепом от "Слуги народа" Евгением Брагарем публикуют в Facebook
Коллажи, фотожабы и мемы на тему скандала с нардепом от "Слуги народа" Евгением Брагарем публикуют в Facebook

Похоже отреагировала на заявление нардепа от "Слуги народа" и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После скандала с собакой спикер пригрозил "слугам"

"У меня есть объявление:" Продаются слуги народа. Особой породы - без мозгов и совести. Оптом. Цена символическая", - написала она в Facebook.

На странице Нафтогаза разместили объяснение, как получить государственную субсидию, проиллюстрировав пост фотографией с собаками.

"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", - объясняют в компании.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук вскоре после скандала от имени всего руководства партии попросила прощения у всех, кого могли обидеть слов Брагаря. Она заверила, что такую ​​позицию парламентария фракция не поддерживает.

"Евгений Брагарь позволил себе абсолютно некорректное высказывание в сторону пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот тем, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет)", - отметила она.

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке из Кировоградской области продать свою собаку, чтобы заплатить за газ.

До этого Брагарь заявлял, что обратится в полицию с заявлением против волонтерок, которые попросили водителя маршрутки Луцк - Киев выключить российский сериал.

Евгений Брагарь шел 76-м в списке "Слуги народа".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Скандальный "слуга" Брагар переживает - руководство фракции
Скандальный "слуга" Брагар переживает - руководство фракции Просмотров: 1053
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама 3 Просмотров: 7497
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку 5 Просмотров: 2025
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман 1 Просмотров: 18783
Сейчас вы читаете новость «"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на скандального "слугу народа"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Украина отказалась от ядерного оружия

Родился рекордсмен по количеству патентов

Гетман начал войну против России

На газету пошло 500 граммов золота

Националисты объединились в единую организацию

Мейвезер подписал контракт на бой, в котором находился на грани нокдауна

Торговля цветами привела к кризису в стране

Самое читаемое
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 41834
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; назвал Крым &quot;российским&quot; и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 1 Просмотров: 33139
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 7920
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
4
 3 Просмотров: 7488
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на скандального &quot;слугу народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на скандального "слугу народа"
39
 1 Просмотров: 7389
Политика
"ЕС" требует привлечь к ответственности фигурантов "пленок Трубы"
"ЕС" требует привлечь к ответственности фигурантов "пленок Трубы" Просмотров: 324
Гончарук вечером собирается с главами фракций
Гончарук вечером собирается с главами фракций Просмотров: 270
Депутаты работают с бумагой последние полгода
Депутаты работают с бумагой последние полгода Просмотров: 189
Партия Зеленского собирает съезд
Партия Зеленского собирает съезд Просмотров: 576
Скандальный "слуга" Брагар переживает - руководство фракции
Скандальный "слуга" Брагар переживает - руководство фракции Просмотров: 1044
Больше всего комментируют
7
У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
5
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
2
Госбюджет недополучил 1/4 часть запланированного - Минфин
2
В России предложили внести имя Бога в Конституцию
Голосов: 14749
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua