"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на скандального "слугу народа"

Украинцы начали массово создавать фотожабы на тему скандала с народным депутатом от "Слуги народа" Евгением Брагарем, который в прямом эфире посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счет за газ.
Коллажи, фотожабы и мемы публикуют в Facebook.
Пользователи отмечают, что лучше уж продавать нардепов, которые не заботятся о стране, чем своих домашних любимцев. Другие начали считать сколько нужно собак, чтобы рассчитаться с долгами.
"Какой Ваше финансовое состояние? Крайне тяжелое - продал последнего собаку", - пишет Денис Попов.
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"Народ который не способен построить собачью будку рано или поздно вынужден будет продать собаку", - написал Sergey Pl'usnin.
Некоторые владельцы домашних животных пишут о тревожных изменения в поведении собак и кошек после услышанного от депутата Евгения Брагаря.
"Собака одказуецця идти гулять. Закрылся в туалети и говорит, чтоб мы сначала показали уплоченую газовую платежку за прошлый месяц", - пишет Александр Подуфалов.
"Пока не заплатили за газ, кошка делала вид, что сдохла", - пишет Владимир Шевченко.
"Вот возьмем среднестатистического пенсионера. У него есть плата за коммуналку. Но в то же время у него есть и две почки. Зачем украинскому пенсионеру две почки? Без почки можно жить, а вот без платы за коммуналку - нет ", - прокомментировал заявление Брагаря блогер Антон Ходза.
Между тем, на сайте OLX неизвестный пользователь разместил объявление о продаже самого депутата Брагаря.
Похоже отреагировала на заявление нардепа от "Слуги народа" и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
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"У меня есть объявление:" Продаются слуги народа. Особой породы - без мозгов и совести. Оптом. Цена символическая", - написала она в Facebook.
На странице Нафтогаза разместили объяснение, как получить государственную субсидию, проиллюстрировав пост фотографией с собаками.
"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", - объясняют в компании.
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук вскоре после скандала от имени всего руководства партии попросила прощения у всех, кого могли обидеть слов Брагаря. Она заверила, что такую позицию парламентария фракция не поддерживает.
"Евгений Брагарь позволил себе абсолютно некорректное высказывание в сторону пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот тем, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет)", - отметила она.
Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке из Кировоградской области продать свою собаку, чтобы заплатить за газ.
До этого Брагарь заявлял, что обратится в полицию с заявлением против волонтерок, которые попросили водителя маршрутки Луцк - Киев выключить российский сериал.
Евгений Брагарь шел 76-м в списке "Слуги народа".
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