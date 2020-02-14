Что значат для Зеленского тайные переговоры в Омане

Что значит встреча Зеленского в Омане с представителем Кремля. Фото: Униан

Надеемся, что встреча Зеленского в Омане с представителями Кремля и все доказательства - совпадение. Пока нет достаточно этих доказательств и что встреча действительно состоялась. Если у "Схем" есть более конкретная информация, то стоило бы ее выдать, советует политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Если встреча состоялась, то это недопустимо. Получается, самый высокий чиновник Украины, который является символом государственности, говорил с Патрушевым, который занимает не самую высокую должность и не решает глобальных вопросов. Тем для российско-украинских переговоров множество. Говорить могли о газе, Донбассе, Крыме, - отвечает на вопрос, о чем мог Зеленский договариваться. - С точки зрения противников Зеленского, новость будут будоражить, может становиться темой расследований, но электоральной тенденции не вредит. Для тех, кто его не поддерживает, - это не новость. Тем, кто его поддерживает, говорил, что ради мира хоть с чертом готов встречаться. Хотя Патрушев точно не тот самый большой черт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГБР должно расследовать информацию о поездке Зеленского в Оман

Относительно реакции западных партнеров, то после обнародования тезисов телефонного разговора Зеленского и Трампа, затянутым признанием сбивания самолета в Иране, они уже поняли, что с Зеленским не стоит иметь дел. Он продолжает находиться в избирательной кампании. Хочет нравиться большому количеству людей. А это не связано с вопросом национальной безопасности или международных отношений.

По данным журналистов, Петрушев прилетел в Оман из Москвы ночью 8 января чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN. Вечером того же дня тем же бортом воспользовался Зеленский, чтобы вернуться в Киев. Президент прилетел почти через 19 часов после того, как в ОП сообщили о его срочном возвращении из Омана.