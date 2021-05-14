"Что дали - то и съели" - жена Зеленского рассказала о питании своей семьи

Елена Зеленская поделилась семейным меню. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Елена Зеленская рассказала, что раньше не очень часто готовила, а сейчас готовит еще меньше.

Она заверила, что ее семья питается обычной пищей, а не "лобстерами", сказала жена президента в программе "VIP с Натальей Мосейчук".

"Когда ты постоянно на работе, дома все постоянно только завтракают. И ужинают несколько человек. Я не ужинаю почти никогда. Ужинают дети, муж. Ранее детям готовили отдельно. Сейчас все вместе едим. Сейчас есть люди, которые готовят. Мы не спрашиваем, что у нас там есть. мы не делаем заказов. что дали - то и съели. Но там не лобстеры. Можно не переживать. Сегодня была яичница и салат. и в таком русле мы и живем. Если детям чего-то хочется, я еду в магазин и покупаю отдельно", - поделилась Зеленская.

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В этом же интервью Елена Зеленская рассказала, что не симпатизирует некоторым людям из окружения президента Владимира Зеленского. Она отметила, что предупреждает мужа о людях из его окружения, но не вмешивается в их работу, "потому что не знает профессиональных качеств этого человека".