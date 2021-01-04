Члены комиссии, которые проверяли плагиат в работе Шкарлета, оказались плагиаторами

Комиссия, которая проверяла Шкарлета сама оказалась плагиаторами. Фото: Сегодня

У членов комиссии по академической честности обнаружили плагиат.

Они не признавали наличие плагиата в работах министра образования и науки Сергея Шкарлета, информирует Громадське.

Плагиат обнаружили в диссертации председателя комиссии Виктории Маргасовой. Этот текст содержит 70 страниц текстовых заимствований без надлежащих ссылок, синонимов и перефразирований.

Маргасова является не единственным членом комиссии академической доброчестности, у которой обнаружили плагиат. Алина Пинчук тоже злоупотребляет заимствованиями без надлежащих ссылок. В диссертации, которую она защитила в 2020 году, обнаружили многочисленный плагиат. Кроме того, в разделе "Список опубликованных работ по теме диссертации" Пинчук указала работы, о которых нет никаких упоминаний в интернете. Председателем комиссии при защите диссертации Пинчук была Маргасова.

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По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.