Члена правительства отправляют руководить областью

Заместитель министра ждет указа президента.

Кабинет министров утвердил кандидатуру первого заместителя министра развития громад и территорий Дмитрия Живицкого на должность председателя Сумской областной государственной администрации.

"Кабмин утвердил в эту среду. Продолжается спецпроверка. Далее, надеюсь, будет указ (президента. - Gazeta.ua)", - цитирует чиновника "Укрінформ".

37-летний Дмитрий Живицкий с сентября 2019-го первый заместитель министра развития громад и территорий. До этого был руководителем аппарата Сумской ОГА.

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На прошлой неделе президент Владимир Зеленский приехал на шахту "Межиричанская" в городе Червоноград, где представил председателя Львовской ОГА Максима Козицкого.