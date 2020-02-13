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четверг, 13 февраля 2020 15:43

Члена правительства отправляют руководить областью

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Члена правительства отправляют руководить областью
Заместитель министра ждет указа президента.

Кабинет министров утвердил кандидатуру первого заместителя министра развития громад и территорий Дмитрия Живицкого на должность председателя Сумской областной государственной администрации.

"Кабмин утвердил в эту среду. Продолжается спецпроверка. Далее, надеюсь, будет указ (президента. - Gazeta.ua)", - цитирует чиновника "Укрінформ".

37-летний Дмитрий Живицкий с сентября 2019-го первый заместитель министра развития громад и территорий. До этого был руководителем аппарата Сумской ОГА.

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На прошлой неделе президент Владимир Зеленский приехал на шахту "Межиричанская" в городе Червоноград, где представил председателя Львовской ОГА Максима Козицкого.

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