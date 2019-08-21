Чиновники-пособники рейдеров должны нести неотвратимую персональную имущественную ответственность - бизнес-сообщество

В "Укринформе" состоялся круглый стол "О защите внутреннего инвестора и борьбе с рейдерством"

Новая украинская власть должна утвердить четкую и понятную межведомственную инструкцию для ГПУ, МВД и СБУ о том, как быстро и эффективно расследовать случаи рейдерских захватов, а также разработать алгоритм привлечения чиновников-пособников рейдеров к имущественной ответственности. К такому выводу пришли участники круглого стола "О защите внутреннего инвестора и борьбе с рейдерством", прошедшего в "Укринформе".

Эксперт строительной отрасли, член Совета директоров Конфедерации строителей Украины и управляющий владелец девелоперской компании "ОМОКС" Алексей Кулагин выразил уверенность, что при наличии политической воли окончательно покончить с таким явлением как рейдерство в Украине можно всего за неделю. По его мнению, сделать рейдерство неинтересным для грабителей может только неотвратимая ответственность.

"Для этого не нужно никаких законов - только разработать межведомственную инструкцию (ГПУ, СБУ, МВД и т.д.) для того, чтобы определить методику расследования данных случаев. Если в этих схемах появился чиновник, нужно задействовать также ГБР", - заявил владелец компании "ОМОКС".

Он также предложил рассматривать блокировку работы предприятий как экономическую диверсию против государства во время боевых действий. "Есть статья 206 УПК Украины - блокировка работы предприятий. Любое блокирование наносит убытки. Например, у меня уже есть убытки, подтвержденные экспертизой КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз), и я жду, когда дойдет до предъявления. А до предъявления оно должно дойти, когда пройдут все следственные вопросы. Поэтому следственные процедурные вопросы должны проходить в более быстром темпе. Мы должны прекратить экономические диверсии в нашей стране. А учитывая, что сейчас идут боевые действия, это уже надо решать не судом обычной юрисдикции, а трибуналом", - рассказал Алексей Кулагин.

Президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Иван Салий видит решение вопроса рейдерства по-своему и утверждает, что большую роль в рейдерских схемах имеют представители государственных институтов:

"Надо уменьшить количество чиновников и проверяющих силовиков. Потому что нормальные бизнесмены хотят работать честно. СБУ, прокуратура, МВД и суды блокируют предприятие, останавливают, не дают работнику работать. Кто же налоги заплатит? Законы у нас может и лучше, чем у других, но они не работают. Нужно подготовить обращение из 10 пунктов в полторы страницы и донести персонально каждому депутату в Верховной Раде и Кабмину, потому что проблема не только в законе, проблема в морали", - отметил Иван Салий.

Народный депутат Украины Андрей Немировский присоединился к мнению, что ответственность за грабительские схемы несут коррупционеры в органах власти и отметил, что изменения законодательства действительно нужны, в первую очередь для того, чтобы ликвидировать последствия совершенных преступлений и помочь пострадавшим от рейдерских действий.

"Украинское рейдерство достигло уже таких масштабов, что угрожает всей экономике нашего государства, и оно невозможно без всех ветвей власти, в нем задействованы коррумпированные чиновники, правоохранители и все ветви власти. Нужно сделать механизм, по которому будет работать новая власть, менять законодательство. Прежде всего у нас несовершенное законодательство о наказании за такие преступления, также есть пробел в возвращении имущества настоящим владельцам. Пострадавших десятки тысяч по всей Украине. Нужна государственная политика, чтобы оказать помощь людям, которые не могут себя защитить", - заявил нардеп Немировский.

О персональной ответственности пособников рейдеров говорил и Андрей Семидидько - председатель Антирейдерского союза Украины. И призвал создать единую информационную платформу с рядом досье на преступников при должностях и в погонах.

"У зла есть конкретная фамилия, имя и отчество, звание и должность. Эти люди должны стать нерукопожатными. И к тому же должны нести персональную имущественную ответственность, только это может их остановить, - сказал Семидидько и выразил свою идею по борьбе с этим явлением. - Рейдеры пользуются разрозненностью. Необходимо создать информационную платформу, чтобы разглашать разработчиков и исполнителей рейдерских схем".

Модератор мероприятия - вице-президент украинского представительства Международной торговой палаты (ICC) Сергей Козин рассказал о международном опыте его организации в этом направлении, а также высказал свои предложения.

"Возможно, нам надо сделать реестр спорных вопросов и личностей и, как сайт "Миротворец", его дополнять, каким-то образом коллегиально его делать. У нашего общества очень большой запрос на справедливость. Бизнес и люди, которые не получили ответы на свои вопросы, идут в Европейский суд. Мы имеем очень много решений Европейского суда против государства Украина по незащите их прав. И поэтому, возможно, это предложение будет воспринято "на ура" новым руководством страны. Для того, чтобы тех людей, которые были причастны к определенным рейдерским схемам, вносить в этот реестр, на публичное общественное порицание", - подчеркнул Сергей Козин.

Он добавил, что Международная торговая палата имеет свою штаб-квартиру в Париже, а в Украине действует ее представительство. "Это самоуправляемая организация, которой 100 лет, и которая занимается как раз решением спорных вопросов. Это она основала такой орган, как Международный арбитражный суд и Бюро финансовых расследований, на которое сейчас опирается Европа, для того, чтобы расследовать сделки, связанные с отмыванием "грязных" денег", - отметил эксперт.

По результатам круглого стола было решено направить официальные письма с замечаниями и предложениями в силовые органы и обращения в новый состав Верховной Рады.

Напомним, в июле представители украинского бизнес-сообщества обратились к ГБР с требованием расследовать участие Министерства юстиции в рейдерских схемах с использованием государственного реестра имущественных прав. Предприниматели, пострадавшие от рейдерских захватов, уверены, что эти схемы не могли быть созданы и функционировать без участия руководства Минюста.