Чиновники Офиса президента не должны уклоняться от е-декларирование - Климпуш-Цинцадзе

Климпуш-Цинцадзе сообщила, что "Европейская Солидарность" разработает законопроект об изменениях в закон "О предотвращении коррупции". Фото: realno.te.ua

Депутаты от "Европейской Солидарности" намерены в первую очередь внести на рассмотрение новоизбранного парламента законопроект об изменениях в закон "О предотвращении коррупции".

Об этом во время брифинга заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, представитель "Европейской Солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы много работали и в правительстве, ив этом составе парламента над тем, чтобы выполнить все требования по предоставлению Украине безвизового режима. Для нас важно соблюдение всех требований, которые мы уже внедрили в жизнь, которые уже работают.

Учитывая это, мы считаем необходимым в первую очередь разработать и внести законопроект, который будет предусматривать изменения в закон "О предотвращении коррупции". Поскольку вы видите, что любыми способами представители команды президента Зеленского сейчас пытаются вывести команду, которая работает непосредственно в Офисе президента Украины из-под действия этого закона ", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она напомнила, что все представители Администрации Президента Петра Порошенко проходили электронное декларирование.

"Мы все считали и продолжаем считать, что этот вопрос подотчетности, прозрачности, соответствия европейским нормам, поэтому никакое переименование Администрации в Офис президента не должны быть причиной уклонения от ответственности относительно электронного декларирования работников Офиса президента Украины.

Я надеюсь, что другие политические силы в парламенте поддерживают нашу инициативу и проголосуют за то, чтобы все государственные служащие, на всех высоких и политических в том числе, должностях продолжали декларировать свои доходы так, как это предусмотрено нашими обязательствами по предоставлению Украине безвизового режима ", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.