Чиновники Офиса президента не должны уклоняться от е-декларирование - Климпуш-Цинцадзе

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 90
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Просмотров: 126
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 576
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5679
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
9 Просмотров: 1314
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 873
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1539
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3105
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2196
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5103
Фото
Все фото
6
8
3
36
15
Разумков появился в кресле спикера
Разумков появился в кресле спикера
&quot;Встреча стихий&quot;: Савченко в необычном образе вынырнула из Балтийского моря
"Встреча стихий": Савченко в необычном образе вынырнула из Балтийского моря
&quot;Я буду защищать независимость церкви&quot; - Зеленский
"Я буду защищать независимость церкви" - Зеленский
&quot;Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?&quot; - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Видео
Все видео
Трамп заговорил про Зеленского
Трамп заговорил про Зеленского
Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"
Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"
Арахамия об интригах внутри будущей коалиции: "Будет очень весело"
Арахамия об интригах внутри будущей коалиции: "Будет очень весело"
"Слуга народа" готовит криминал для кнопкодавов
"Слуга народа" готовит криминал для кнопкодавов
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
Интервью
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 90
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5679
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4619
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4185
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 864
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 423
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
вторник, 13 августа 2019 19:08

Чиновники Офиса президента не должны уклоняться от е-декларирование - Климпуш-Цинцадзе

  Комментировать
Чиновники Офиса президента не должны уклоняться от е-декларирование - Климпуш-Цинцадзе
Климпуш-Цинцадзе сообщила, что "Европейская Солидарность" разработает законопроект об изменениях в закон "О предотвращении коррупции". Фото: realno.te.ua

Депутаты от "Европейской Солидарности" намерены в первую очередь внести на рассмотрение новоизбранного парламента законопроект об изменениях в закон "О предотвращении коррупции".

Об этом во время брифинга заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, представитель "Европейской Солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы много работали и в правительстве, ив этом составе парламента над тем, чтобы выполнить все требования по предоставлению Украине безвизового режима. Для нас важно соблюдение всех требований, которые мы уже внедрили в жизнь, которые уже работают.

Учитывая это, мы считаем необходимым в первую очередь разработать и внести законопроект, который будет предусматривать изменения в закон "О предотвращении коррупции". Поскольку вы видите, что любыми способами представители команды президента Зеленского сейчас пытаются вывести команду, которая работает непосредственно в Офисе президента Украины из-под действия этого закона ", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она напомнила, что все представители Администрации Президента Петра Порошенко проходили электронное декларирование.

"Мы все считали и продолжаем считать, что этот вопрос подотчетности, прозрачности, соответствия европейским нормам, поэтому никакое переименование Администрации в Офис президента не должны быть причиной уклонения от ответственности относительно электронного декларирования работников Офиса президента Украины.

Я надеюсь, что другие политические силы в парламенте поддерживают нашу инициативу и проголосуют за то, чтобы все государственные служащие, на всех высоких и политических в том числе, должностях продолжали декларировать свои доходы так, как это предусмотрено нашими обязательствами по предоставлению Украине безвизового режима ", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, "Европейская Солидарность" настаивает на том, что генерал-лейтенант Михаил Забродский должен возглавить комитет по национальной безопасности и обороны в Верховной Раде девятого созыва.

Напомним, что генерал Михаил Забродский рассказал о первоочередных законопроекты "Европейской Солидарности" в сфере безопасности и обороны в новой Верховной Раде.

Прямой
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чиновники Офиса президента не должны уклоняться от е-декларирование - Климпуш-Цинцадзе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин

Украинец открыл заведение, ставшее символом Вены

"Динамо" в Москве поиздевалось над "Спартаком"

Российские войска вошли на территорию Польши

Бетонный забор отделял западную и восточную части города

Самое читаемое
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 41887
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 39258
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
19
 Просмотров: 32571
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 25518
Куда делся &quot;Голос&quot; Вакарчука
Куда делся "Голос" Вакарчука Просмотров: 22023
Политика
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
 Просмотров: 72
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
 Просмотров: 117
"ЕС" предлагает Забродского на должность главы комитета по нацбезопасности
"ЕС" предлагает Забродского на должность главы комитета по нацбезопасности 1 Просмотров: 1188
В Офисе президента объяснили увольнение Бессмертного с Минской группы
В Офисе президента объяснили увольнение Бессмертного с Минской группы Просмотров: 603
Подписали петицию об отмене финансирования партий
Подписали петицию об отмене финансирования партий Просмотров: 216
Больше всего комментируют
9
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
8
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
6
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
6
Россиянам станет проще получить украинское гражданство. Зеленский подписал указ
3
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Голосов: 9254
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua