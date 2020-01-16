Чиновники могут получать премии в неограниченном размере - Милованов

Милованов рассказал о зарплатах чиновникам. Фото: Униан

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов утверждает, что некоторые госслужащие могут законно получать премии в неограниченном размере.

"1066. Закон был изменен и он позволяет позволяет заместителям министров, министрам и определенным ключевым политикам платить больше 30% премии", - заявил Милованов в интервью ZIK.

По просьбе журналиста он уточнил, что премии некоторые чиновники могут получать в неограниченном размере. В то же время, по мнению министра, неправильно структурировать зарплату таким образом, чтобы чиновники с малым окладом получали большие премии.

"Нельзя быть богатым в бедной стране. Нельзя построить только себе счастья. Даже если человек высококвалифицированная и сколько бы на рынке он не зарабатывала", - сказал Милованов.

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Напомним, ранее стало известно о больших премиях в министерстве образования.