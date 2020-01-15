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среда, 15 января 2020 16:22

Чиновники Януковича с низкими официальными зарплатами украли на схемах 40 млрд долларов – эксперт

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Чиновники Януковича с низкими официальными зарплатами украли на схемах 40 млрд долларов – эксперт
Политэксперт Павел Кутуев: "Никто из адекватных топ-менеджеров не пойдет на госслужбу честно работать за 10 тысяч". Фото: Багнет

Люди, которые распоряжаются миллиардными потоками и думают, как прокормить ребенка, рано или поздно начнут воровать. Показушная экономия на зарплатах приводит к многомилионным разворовываниям.

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политический эксперт Павел Кутуев, комментируя новость о высоких зарплатах чиновников Кабинета министров.

"Вокруг повышения зарплат топ-чиновникам разгорелась настоящая дискуссия в последние дни. И это весьма непопулярное решение, которое неоднозначно воспринимается людьми. Мне и самому как-то эти нули режут слух. Однако я думаю, что высокие зарплаты – все таки дело необходимое. Давайте смотреть правде в глаза. Люди, которые распоряжаются миллиардными потоками и думают, как прокормить ребенка, рано или поздно начнут воровать", – считает эксперт.

Он также напомнил, что у госчиновников времен Януковича были одни из самых низких зарплат и в результате окружение беглого президента украло из государственного бюджета в общей сложности около 40 млрд долларов.

"К чему приводит показушная "экономия" на государственных постах, мы все наблюдали последние почти 30 лет: деньги в конвертах, "покупка" должностного лица различными группами влияния, схематосы и банальное воровство", – отметил политолог.

По его словам, если этому правительству удастся не допустить распространения коррупционных схем – это сохранит в госбюджете миллиарды гривен от воровства.

"Второй момент: без конкурентной зарплаты невозможно привлечь опытного сотрудника в штат любой коммерческой компании. То же самое работает и на государственной службе. Никто из адекватных топ-менеджеров не пойдет на госслужбу честно работать за 10 тысяч. Такие вполне комфортно себя чувствуют в бизнес-сфере. И чтобы их переманить, государство должно конкурировать с бизнесом в этом вопросе", – подытожил Павел Кутуев.

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