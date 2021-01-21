Чиновника, которого поймали за рулем нетрезвым, уволят

Немилостивого собираются уволить. Фото: Фокус

На внеочередном заседании Кабинета министров Украины будет рассмотрен вопрос об увольнении заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

"В четверг утром правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос - увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Фейсбук.

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Напомним, в Киеве задержали заместителя вице-премьер-министра Олега Уруского Виталия Немилостивого. Он руководил авто в состоянии алкогольного опьянения.